改善新竹棒球場 美國大聯盟場務專家確定周三來台檢測評估

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，新竹市長高虹安今晚指出，目前美國大聯盟場務專家Chad Olsen已排定來台規畫，稍早時間確定為本周三（12日），將會進行棒球場的檢測評估作業，包含原始植被檢視、土壤石材取樣、排水功能分析及球場環場評估等。

高虹安指出，Chad Olsen來自美國職棒大聯盟，是全世界最專業的場務專家之一，她非常放心將棒球場問題交給對方。棒球場問題複雜，中華民國棒球協會及棒球場體檢會都一再建議市府尋求美國大聯盟專業協助，才能確保棒球場改善工程不會重蹈覆轍。

高虹安說，為讓這件事成行，市府第一時間就開始籌畫，她也寄信給Jim Small總裁，請對方引薦大聯盟場務專家，經多次懇託與協調，BrightView（BV）公司最終派出總經理Chad來台。

Chad此次來台將進行棒球場檢測評估作業，包含原始植被檢視、土壤石材取樣、排水功能分析及球場環場評估等。他也建議，除基礎的維護外，應讓棒球場保持原樣，方便快速評估球場狀況。

高虹安表示，Chad蒐集完資料後，BV公司將出具專業場地評估報告，並以棒球場現況給出最合適的修繕建議。市府會依據場地報告與修繕建議，要求棒球場統包商及監造商執行改善作業。

高虹安說，特別感謝BV公司從一開始就給予協助，包含線上會議、書圖檢視、土壤採樣等工作。今年4至6月，BV公司正忙於MLB倫敦海外賽，Murray Cook、Chad Olsen在與市府沒有權責關係的前提下，仍無私給予協助。她要請市民保持信心，棒球場改善正如火如荼進行。

另外，高虹安也向新竹市議員喊話，她說，拜託關心棒球場的議員們，大家一定要團結合作，市府才能全力以赴。有市民和議會的支持、有美國大聯盟場務專家的協助，市府一定能還給市民一座真正可舉辦重大賽事的棒球場。