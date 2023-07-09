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陽光行動回響／竹市嚴格把關水質 加強監測市民飲水安全

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
市府指出，環保局每月執行市轄內3處淨水場（第一、第二及湳雅）進行原水及清水監測、轄區內52處直接供水點及配合行政院環境保護署執行飲用水水質標準中較難檢驗項目。圖／新竹市政府提供
市府指出，環保局每月執行市轄內3處淨水場（第一、第二及湳雅）進行原水及清水監測、轄區內52處直接供水點及配合行政院環境保護署執行飲用水水質標準中較難檢驗項目。圖／新竹市政府提供

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，本報記者獨家針對鳳山溪汙染危害追蹤，於今天見刊，引發外界關注；對此，新竹市府指出，環保局今年將於頭前溪適當點位設置水質自動連續監測系統，即時掌握頭前溪水質狀況，目前正辦理採購階段，市長高虹安也要求環保局須加強水質監測及頭前溪流域水汙染稽查管制。

市府指出，為維護市民飲水安全，環保局每月執行市轄內3處淨水場（第一、第二及湳雅）進行原水及清水監測、轄區內52處直接供水點及配合行政院環境保護署執行飲用水水質標準中較難檢驗項目。

環保局表示，目前竹市各項飲用水相關水質檢測均符合水質標準。另自來水公司第三區管理處於頭前溪地表水遠距3公里前端設置油膜監測、碳氫監測儀及自動生物監測設備，並於淨水場內原水端設有養魚箱觀測及各項線上水質監測，以掌握頭前溪水質。

環保局長江盛任說，為維護竹市飲用水取水口的水源水質，已主動訂定新竹市廢水及汙水排放管理自治條例，展現新竹市捍衛水質安全的決心，該條文規定管制執行區域內事業及一般用戶不得排放廢（汙）水於竹市轄內飲用水取水口上游，日前函送行政院環境保護署審核及函覆，後續將依審查意見進行修正後再送。考量頭前溪為跨縣市流域，已協助竹縣垃圾進場處理量從每日120噸提升至每日150噸，共同維護環境清潔。

江盛任表示，市府將持續掌握本市飲用水水質狀況，落實聯合國永續發展目標SDG6淨水及衛生，也期盼民眾重視環保，落實全民綠生活，共同守護頭前溪。

水質 新竹 行政院

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