快訊

主持活動與郭台銘同台恐違反黨紀？ 徐巧芯曝事前做了3件事

恐怖隨機殺人！妙齡女只是對上一眼被砍殺 路人群救畫面曝光

賴清德巧遇學生 網抓包民代打暗號？ 市議員：只是要學生大聲一點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「慈湖拆光光？」 立委：假訊息酸桃市府再踹侯友宜兩腳

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄清是假訊息。圖／市府風管處提供
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄清是假訊息。圖／市府風管處提供

桃園市大溪區慈湖園區今年2月起封園整修，最近網路突然流傳網友數張照片和貼文，指稱「慈湖拆光光了」！引起立委游毓蘭、網友震驚熱議，桃園市風景區管理處今天表示，網傳是假訊息，網路照片是園區入口處的蔣公雕像，未來將配合交通動線規畫後移5公尺不會拆除，園區整建期間所有雕像暫時拆置，等重新保養後分區展示，停車場動線及周邊設施也重新規畫。

日前網路各大社群平台，流傳幾張慈湖園區維修工程照片，並指稱是「慈湖拆光光了，成何體統，有仇嗎」！引起網友熱議，網路傳出蔣公雕像都被偷拆光光，照片可見蔣公雕像移動照片，園區停車場滿是土堆工程進行中的照片」等文字，引發網友熱議。

針對7月初社群流傳的幾張慈和園區維修工程照片及「慈湖拆拆光」等不明訊息，台灣事實查核中心查證表示，園區最快2023年底完工，並非永久拆除、關閉，網傳照片拍攝於慈湖園區停車場與停車場出入口，蔣中正雕像與遊客中心均未被拆除，傳言刻意以慈湖園區停車場造景翻修照片，加上「慈湖拆光」等文字，易讓民眾「誤解」，實際上，慈湖園區停車場、雕塑公園、遊客中心僅是維修暫時封園。

游毓蘭連續在幾個群組裡接到「慈湖被拆光光了」新聞被封鎖沒人知道，國民黨也不知道嗎？她以自己才去慈湖謁陵，證明中華民國國軍仍在慈湖陵寢守護，她認為，在社群媒體上散佈「慈湖被拆光光」假訊息，只是順便要酸酸國民黨執政的桃園市政府沒用，再踹侯友宜兩腳。

市府風景區管理處表示，去年爭取中央補助經費改造慈湖園區硬體設施優化，今年2月1日開工，分２階段封園，預計今年底完工，網「傳慈湖拆光光」的言論絕非事實，該工程為讓台7線下山大客車停在慈湖園區停車場，才將園區入口處蔣公雕像後移5公尺，重新打造基座，維持慈湖停車場入口意象。

大溪區慈湖園區整修最近遭網傳照片指稱「慈湖拆光光了」熱議，市府風管處澄清是假訊息。圖／取自網路社群平台
大溪區慈湖園區整修最近遭網傳照片指稱「慈湖拆光光了」熱議，市府風管處澄清是假訊息。圖／取自網路社群平台
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄清假訊息。圖／市府風管處提供
大溪區慈湖園區整修工程積施工，最近網傳照片指稱「慈湖拆光光了」引起熱議，風管處澄清假訊息。圖／市府風管處提供

慈湖 停車場 桃園 游毓蘭 侯友宜 假訊息

延伸閱讀

坦承4年前選舉做不夠！侯友宜再說「歹勢」 避談對韓國瑜當面道歉

影／輔選韓國瑜幫忙不夠 侯友宜道歉了

影／殺警案犯嫌服外役監 侯友宜：政府把人民當塑膠？

侯友宜道歉：韓國瑜選總統時幫忙不夠「拍謝」讓他落選

相關新聞

「慈湖拆光光？」 立委：假訊息酸桃市府再踹侯友宜兩腳

桃園市大溪區慈湖園區今年2月起封園整修，最近網路突然流傳網友數張照片和貼文，指稱「慈湖拆光光了」！引起立委游毓蘭、網友震...

苗栗後龍鎮三寶加一寶？ 四寶蕗蕎特色作物明日之星

苗栗縣後龍鎮南港里南勢山種植蕗蕎，逐漸打出知名度，蕗蕎生吃、炒食、醃漬都美味，相當有特色，地方人士期待發展成後龍第四寶，...

反彈聲音大取消座談會 苗栗公館鄉長：殯儀館不會蓋了

苗栗縣公館鄉公所原定今天辦理興辦殯儀館先期規畫地方座談會，公所臨時取消，公館鄉長何在鑫表示殯儀館案八字都還沒有一撇，但反...

陽光行動／新竹鳳山溪屢遭汙染 林志潔臉書分享：怒極

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成隔天6400戶停水，自來水公司證實，短期已放棄鳳山溪作飲用水源，本報記者獨家針...

陽光行動／天熱河床致癌物揮發溢散空氣 鎮長憂比水汙染嚴重

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。關西鎮長陳光彩透過友人從環保...

桃園大埔垃圾轉運站再飄臭 環保局允明年改善

桃園市目前唯一運轉的焚化爐上周故障，導致龜山區華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」無法正常轉運，垃圾山腐臭飄到周邊，氣味讓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦