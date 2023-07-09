苗栗後龍鎮三寶加一寶？ 四寶蕗蕎特色作物明日之星
苗栗縣後龍鎮南港里南勢山種植蕗蕎，逐漸打出知名度，蕗蕎生吃、炒食、醃漬都美味，相當有特色，地方人士期待發展成後龍第四寶，縣長鍾東錦今天允諾協助推廣，支持研發更多元的美食料理。
後龍鎮南港里南勢山種植的蕗蕎約5公頃，南勢山社造推廣協會今天連續辦7年舉辦蕗蕎節，鍾東錦、苗栗縣議會議長李文斌、後龍鎮長謝清輝等人參加，體驗扛鋤頭下田採收，醃漬蕗蕎DIY，並品嘗原味蕗蕎、蕗蕎紅燒魚、蕗蕎煎餅，及蕗蕎爌肉等料理，大讚蕗蕎好風味。
南勢山社造推廣協會理事長陳忠勳表示，南勢山一帶地勢稍高，天候及土壤適合蕗蕎生長，蕗蕎是入菜好食材，也成了地方一大特色，前縣長徐耀昌甚至盛讚蕗蕎媲美後龍鎮西瓜、花生和甘薯三寶，可以發展成第四寶。
鍾東錦表示，他從小就很喜歡蕗蕎，也廣受歡迎，縣府會持續爭取中央協助，不論在經費補助、技術升級，或研發更多樣化美食，中央、地方連線，成功行銷蕗蕎，增加農友的收益。
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