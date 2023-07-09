陽光行動／新竹鳳山溪屢遭汙染 林志潔臉書分享：怒極

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成隔天6400戶停水，自來水公司證實，短期已放棄鳳山溪作飲用水源，本報記者獨家針對鳳山溪汙染危害追蹤，於今天見刊；獲民進黨徵召成為竹市立委參選人、陽明交大科法學院特聘教授林志潔也在臉書分享相關新聞，指看見新聞非常憤怒，新竹人不是次等公民，需要乾淨的水；新竹臉書地方社團也議論紛紛，直呼「太誇張」。

林志潔在臉書分享本報今見刊、針對竹縣水汙染陽光行動專題，她說，看到鳳山溪被傾倒汙染物的新聞，怒極，這些有毒物質可能滲入地下，對土壤、灌溉用水造成無法回復的傷害，影響人體健康。從去年二月至今共八次違規，代表根本欠缺有效執法，業者違反環保法規的成本和亂倒汙水、破壞環境的成本相比，破壞環境的成本太低，當然無法遏止此類行為。

林志潔指出，新竹縣市在許多能源上一體同命，從水源地為何可設立工廠？為何無法拆遷？到汙染的監督和處罰明顯不足！新竹人不是次等公民，需要乾淨的水！感謝聯合報陽光行動的報導！

臉書社團「新竹爆料公社」也有網友發文分享這次的陽光行動專題，網友紛留言「先行法律也就這樣的罰則，再加上舉證不易，對於環保流氓根本就沒嚇阻力的」、「所以園區的人身體都壞光光了，長工時壞肝，血壓和腎也不太好，空氣差傷肺，眼睛幾乎都近視，好市多食安也出問題，又是美食沙漠，現在再加上喝汙水和洗屍水，將來火葬場蓋好還能再多吸一點靈氣」。

鳳山溪遭有毒廢液汙染，新竹縣環保局直指這次汙染禍首，是在溪畔設廠的艾斯巴達有限公司偷排有毒廢液，但肇禍業者疑似已脫產。聯合報記者直擊鳳山溪上游，發現沿岸工廠林立，完全不像是政府公告的飲用水保護區，環團批飲保區已變調，形同虛設。

此外，6月11日深夜，居民發現關西淨水場取用的鳳山溪上游原水疑遭不明油汙汙染，隔天，自來水公司緊急宣布6400戶停水，且驗出汙水疑含致癌物「苯乙烯」及「四氯乙烷」，採樣已送環保署化驗，環保署北區環境督察大隊長張乃仁說，成分不明，但是確實有些有害人體成分，化驗報告本周出爐。