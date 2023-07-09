快訊

陸網瘋傳李玟老公Bruce社群「我一直對她很好」 1線索揭真相

科技廠老闆嘆年輕人沒志氣，只想開咖啡館……他反而認為這是件好事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／天熱河床致癌物揮發溢散空氣 鎮長憂比水汙染嚴重

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
環保局表示，事發後已將汙染區域之雜草及邊坡土壤清除，共清運7袋太空包。圖／報系資料照
環保局表示，事發後已將汙染區域之雜草及邊坡土壤清除，共清運7袋太空包。圖／報系資料照

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。關西鎮長陳光彩透過友人從環保署得到化驗報告，證實汙水含有「苯乙烯」及「四氯乙烷」。陳光彩說，如今部分汙染物還沉積在河床，尤其最近天氣熱，太陽一曬揮發性毒物就跑出來。環保局表示，已使用機具將汙染區域之雜草及邊坡土壤清除，共清運7袋太空包。

陳光彩表示，鳳山溪汙染真的很嚴重，至今仍有部分汙染物留在溪底和周邊河床，雖然他還未取得正式化驗報告，但他已透過友人從環保署得知，汙染廢液中含有致癌物「苯乙烯」及「四氯乙烷」，尤其最近天氣炎熱，河床經太陽曝曬，致癌物揮發到空氣中，許多居民都聞到惡臭，也憂心吸入這些揮發物有害身體。

陳光彩認為，自來水取水口已往上游遷移50公尺，抽不到有毒物質，目前飲用水暫可安心，當務之急是清除河床周邊和河底沉積的汙染物，因為揮發的有毒物質更可怕，「水可以不喝，但總不能不呼吸」，若遇到下雨，沉積河床的汙染物和周邊土壤又被擾動，天晴後再曝曬、散發有毒氣體，如此惡性循環，居民真的受不了。

新竹縣環保局表示，6月12日清晨6點，接獲通報後立即先在河道使用攔油索阻擋溶劑擴散，並協調鎮公所使用機具，將汙染區域之雜草及邊坡土壤清除，共清運7袋太空包；6月16日再使用吸液棉稀釋溶劑，並進行邊坡受汙染之土壤清除作業，後續再分別以違反水汙染防治法及廢棄物清理法重罰業者、由產業發展處撤銷艾斯巴達有限公司工廠登記。

新竹縣政府強調，目前於關西1號橋設有固定式水質自動連續監測系統，新竹縣環保局也有網頁連線即時數據，必要時擇適當地點設置移動式水質監測設施。縣長楊文科在事發後已責成環保局、產發處、工務處、警察局、農業處等相關局處積極作為，除了嚴懲不肖業者、加強水質監測設備，更要全面徹底加強稽查，指派專員定點駐守及時處理，為民眾權益把關。

新竹縣環保局事發後已緊急使用攔油索、吸油棉將油漬攔除。圖／報系資料照
新竹縣環保局事發後已緊急使用攔油索、吸油棉將油漬攔除。圖／報系資料照
事發後河面上仍飄有厚厚油汙，久散不去。圖／關西鎮環境守護協會提供
事發後河面上仍飄有厚厚油汙，久散不去。圖／關西鎮環境守護協會提供
陳光彩說，若遇到下雨，沉積河床的汙染物和周邊土壤又被擾動，天晴後再曝曬、散發有毒氣體。圖／陳光彩提供
陳光彩說，若遇到下雨，沉積河床的汙染物和周邊土壤又被擾動，天晴後再曝曬、散發有毒氣體。圖／陳光彩提供

新竹 水質 太空

延伸閱讀

桃園大埔垃圾轉運站再飄臭 環保局允明年改善

陽光行動／飲用水改採石門水庫水源 環團這原因不埋單

陽光行動／新竹喝好水好難 竹市：廢汙水排放條例中央審議中

好市多乾酪驗出致癌物 消保會護消費權益打算這麼做

相關新聞

陽光行動／天熱河床致癌物揮發溢散空氣 鎮長憂比水汙染嚴重

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。關西鎮長陳光彩透過友人從環保...

桃園大埔垃圾轉運站再飄臭 環保局允明年改善

桃園市目前唯一運轉的焚化爐上周故障，導致龜山區華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」無法正常轉運，垃圾山腐臭飄到周邊，氣味讓...

棒球場標案綠營質疑 高虹安：到底多擔心美國專家來台

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，有民進黨議員指出市府啟動的「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」採限制性招標由悍創運動行銷...

暑假來玩！ 石門水庫近滿水位 新溪口吊橋遊湖恢復

桃園市石門水庫水位今天回升破244公尺快接近滿水位，薑母島碼頭水位回來、可直達新溪口吊橋，桃園市渡船遊艇商業公會繼重啟薑...

陽光行動／飲用水改採石門水庫水源 環團這原因不埋單

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水，也因汙水中疑有致癌物「苯乙烯...

新豐石滬海岸親水空間完工 未來騎鐵馬可暢遊桃竹竹

新竹縣政府向中央爭取「坡頭村石滬海岸親水空間改善工程」，共投入3000萬活化新豐濱海的石滬景觀，未來還可銜接正在施作中的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦