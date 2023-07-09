陽光行動／天熱河床致癌物揮發溢散空氣 鎮長憂比水汙染嚴重

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。關西鎮長陳光彩透過友人從環保署得到化驗報告，證實汙水含有「苯乙烯」及「四氯乙烷」。陳光彩說，如今部分汙染物還沉積在河床，尤其最近天氣熱，太陽一曬揮發性毒物就跑出來。環保局表示，已使用機具將汙染區域之雜草及邊坡土壤清除，共清運7袋太空包。

陳光彩表示，鳳山溪汙染真的很嚴重，至今仍有部分汙染物留在溪底和周邊河床，雖然他還未取得正式化驗報告，但他已透過友人從環保署得知，汙染廢液中含有致癌物「苯乙烯」及「四氯乙烷」，尤其最近天氣炎熱，河床經太陽曝曬，致癌物揮發到空氣中，許多居民都聞到惡臭，也憂心吸入這些揮發物有害身體。

陳光彩認為，自來水取水口已往上游遷移50公尺，抽不到有毒物質，目前飲用水暫可安心，當務之急是清除河床周邊和河底沉積的汙染物，因為揮發的有毒物質更可怕，「水可以不喝，但總不能不呼吸」，若遇到下雨，沉積河床的汙染物和周邊土壤又被擾動，天晴後再曝曬、散發有毒氣體，如此惡性循環，居民真的受不了。

新竹縣環保局表示，6月12日清晨6點，接獲通報後立即先在河道使用攔油索阻擋溶劑擴散，並協調鎮公所使用機具，將汙染區域之雜草及邊坡土壤清除，共清運7袋太空包；6月16日再使用吸液棉稀釋溶劑，並進行邊坡受汙染之土壤清除作業，後續再分別以違反水汙染防治法及廢棄物清理法重罰業者、由產業發展處撤銷艾斯巴達有限公司工廠登記。