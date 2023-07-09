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桃園大埔垃圾轉運站再飄臭 環保局允明年改善

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市龜山區華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」上周無法正常轉運，垃圾氣味讓居民難以接受。市府環保局現已加派人力加強清運。圖／議員李宗豪提供
桃園市龜山區華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」上周無法正常轉運，垃圾氣味讓居民難以接受。市府環保局現已加派人力加強清運。圖／議員李宗豪提供

桃園市目前唯一運轉的焚化爐上周故障，導致龜山區華亞科學園區旁的「大埔垃圾轉運站」無法正常轉運，垃圾山腐臭飄到周邊，氣味讓居民難以接受。桃園市府環保局表示，因垃圾堆置多天，開挖裝載時異味容易飄散到附近區域，清潔隊已加派人力提高轉運量能，未來也會進行改善工程，加強汙染防治。

桃園升格後人口增加逾20萬人，每年一般垃圾量近50萬噸，但唯一一座欣榮焚化爐年處理量僅37.2萬噸，其餘僅能打包暫置，成為龜山大埔轉運站堆積的垃圾來源。大埔轉運站鄰近A7重劃區，垃圾堆積引發的惡臭，常在夏季吹西南季風時引發住戶抗議。

議員李宗豪表示，上周二開始有民眾反映在A7捷運站周遭聞到酸臭、腐爛的味道，因風向影響，範圍涵蓋大埔轉運站周圍的華亞三路、文化一路，雖環保局已噴灑除臭劑，但近日天氣炎熱，高溫曝曬下依然不斷有異味散出；除要求市府加強清運，也盼桃園第2座焚化爐「生質能中心」早日上線，讓大埔轉運站慢慢退場。

環保局表示，欣榮焚化爐因前2周故障達3天以上，造成大埔垃圾轉運站無法正常轉運、場內垃圾堆置，上周一垃圾轉運量僅19萬2860公斤，不過上周二起每日轉運量已提升至42萬公斤以上。

環保局表示，由於轉運垃圾堆置多日，導致挖土機開挖翻動時垃圾異味較重，加上這幾天風大且吹西南風，容易飄散到附近區域；為避免垃圾持續堆置造成異味產生，清潔隊龜山區中隊持續加強噴灑除臭劑，降低異味飄散，也已加派人力提高轉運量能。

環境稽查大隊長林立昌指出，大埔轉運站現階段仍有必要性，尚無退場時間表，為防止垃圾異味影響周邊環境，環保局已規畫明年度編列預算，針對大埔轉運站的消防、排水等設施進行改善工程；欣榮焚化爐今年10月預計也將整建，汰換更新老舊機具，盡量避免故障，影響垃圾清運。

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