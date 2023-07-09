棒球場標案綠營質疑 高虹安：到底多擔心美國專家來台

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，有民進黨議員指出市府啟動的「棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」採限制性招標由悍創運動行銷得標，懷疑市府圖利特定廠商；市長高虹安今說，議員明顯誤解也雙重標準，該標案金額僅176萬元，內容包括請美國大聯盟場務專家來台進行設計書圖檢驗、測試土壤排水、出具專業顧問諮詢報告，更遠低前市府團隊運用都更基金在棒球場的宣傳金額，而這176萬元要用專業來改善棒球場，難道花得不值得？

議員楊玲宜質疑，選前悍創運動行銷公司就代表高虹安團隊質疑竹市棒球場的場地狀況，選後卻直接得標接手竹市棒球場的改善諮詢服務的百萬標案，這樣的巧合，讓人不免懷疑，悍創一條龍全包式服務。

議員劉康彥則提出7大質疑，包括此案是依據政府採購法辦理限制性招標，但是依據哪條細項辦理？此案是否重複發包，圖利特定廠商？完全未針對履約基本資格限制，是否為特定廠商開後門？未來改善棒球場的單位，究竟是悍創？還是美國大聯盟的場務單位BrightView？

高虹安說，與前市長林智堅市府團隊相對照，林智堅團隊濫用都更基金在棒球場行銷宣傳，包含網紅寫文、業配拍廣告與辦活動，經費達到680萬元，這些還只是名目上有直接指新竹棒球場的項目，該案甚至被審計處糾正。

高虹安表示，12億的棒球場到最後不能使用，甚至害球員受傷，都更基金680萬元被拿來宣傳擦脂抹粉，但現任新市府團隊勇於承擔並逐步解決問題，與美國職棒大聯盟包含其場務專家BrightView，也就是BV場務公司進行多次信件往返，拜託對方協助改善棒球場，終於獲得同意，才會有這個案子產生，她不知道這176萬元到底圖利了誰？

高虹安指出，悍創公司這一個標案，市府都是上網在做公開評選，評選的委員也都是從中央公共工程委員會的遴選名單評選出來，且悍創公司也曾在台中洲際棒球場的改善上，跟美國大聯盟、還有場務專家BrightView都有合作的經驗，而台中洲際棒球場也曾被媒體一度譽為是目前台灣品質最好、最專業的球場。請問綠營議員，難道就這麼擔心美國大聯盟專家來台看新竹棒球場嗎？

市府表示，在美國BV場務的專業建議下，棒球場土壤樣本於市府相關單位共同勘驗、紀錄客觀事實後，第一時間已交由BV認可的在台合作單位處理後續送檢流程，不僅如此，目前美國大聯盟場務專家已排定來台規畫，來台日期及相關資訊將於近期公布。

市府強調，不管是跟美國BV場務公司還是悍創公司，先前都並未有權責關係，只是專業諮詢及善意協助。事實上，前市府團隊在去年也曾執行挖土檢測，當時也是在沒有任何合約的狀況下，BV場務公司提出專業建議，透過悍創公司來協助執行，議員當時沒質疑前市府的做法，現在反倒質疑起現任市府，恐有雙重標準之嫌。

市府辦理「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」招標，於6月12日上網公開招標，流程一切合規合法、公正公開，期間僅有悍創公司一家投標，經確認符合標規資格，決標金額176萬元，不僅符合市價行情，得標廠商也出具美國大聯盟場務公司認可，評選委員通過審查合法得標，一切均按照採購法規定辦理。