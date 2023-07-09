暑假來玩！ 石門水庫近滿水位 新溪口吊橋遊湖恢復
桃園市石門水庫水位今天回升破244公尺快接近滿水位，薑母島碼頭水位回來、可直達新溪口吊橋，桃園市渡船遊艇商業公會繼重啟薑母島遊湖線旅遊之後，最近也恢復新溪口吊橋遊湖線，公會總幹事陳咪春今天上午表示，石門水庫接近滿水位，新溪中吊橋遊湖線重啟恢復遊湖覽勝，暑假來到，歡迎民眾、遊客遊湖欣賞湖光山色。
石門水庫今年4月11日水位跌至228.8公尺低水位後，隨著6月瑪娃颱風外圍環流持續降雨以來，石門水庫今天上午水位達到244.23公尺、接近245公尺滿水位，蓄水容量達1.986億噸、蓄水率達96.8%，水庫青山綠水風景好，暑假期間，水利署北區水資源局發現假日遊客增加，歡迎遊客前往戶外遊玩或遊湖。
陳咪春表示，現在石門水庫接近滿庫，渡船遊艇公會復薑母島遊湖線，可參觀薑母島碼頭、薑母島舊營區的2隻超萌「黃色小鴨」，假日遊湖來回最高可達36船次、平日平均約10船次，假日、平日差異很大，加上水位接近滿水位，新溪口吊橋遊湖也恢復行駛，平均大約8到10船次，暑假期間，歡迎喜歡戶外湖光山景的遊客，來石門水庫體驗遊湖風景。
暑假來臨，石門水庫遊客增加，影響遊客旅遊人數不大，陳咪春表示，暑假期間，體育局即將在8月15日舉辦划船獨木舟及SUP立板划漿體驗營活動（即日至7月31日報名），即今石門水庫薑母島、新溪口吊橋遊湖線恢復，遊客遊艇輕鬆遊玩， 只是石門水庫欠缺吃、喝的地方，影響遊客觀光遊湖意願，該公會建議北水局趕快整理周邊遊玩及恢復餐飲店營業，吸引遊客觀光。
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