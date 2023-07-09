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陽光行動／飲用水改採石門水庫水源 環團這原因不埋單

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。圖／報系資料照
新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。圖／報系資料照

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水，也因汙水中疑有致癌物「苯乙烯」及「四氯乙烷」，讓居民人心惶惶。雖6月30日縣長楊文科已向蔡英文總統請命，盼獨立為關西、新埔建置專管引用石門水庫水源，但環團認為這只是安撫民心，推動擴大水源保護區認定的範圍才是重點。

新竹縣政府指出，6月30日楊文科為縣民向蔡總統請命，希望能在石門水庫至新竹聯通管工程計畫內，獨立為關西鎮、新埔鎮居民建置專管，讓居民能使用水庫水源，獲蔡總統當場指示內政部營建署協調處理。

不過，關西鎮環境守護協會理事長羅功奇說，這次汙染後，縣府更堅定要引石門水庫的水源，但這都只是政治人物安撫民心、釋放民怨的說法，大家希望看到的是，在縣府的權責之下能有什麼有效積極的改善作為，不能全部都等待中央處理，這也是目前關西人最不滿的部分。

羅功奇指出，鳳山溪沿岸工廠林立，飲用水安全主要還是要靠管制取水口上游的汙染性工廠，像是萬順甲級廢棄物處理廠，離取水口300公尺，且廠房已經完工，還有峻源股份有限公司為甲級廢棄物處理廠，離取水口2000公尺，還有裁罰紀錄，推動擴大水源保護區認定的範圍，杜絕設置工廠，這些才是縣府該努力的作為和改善重點。

至於居民財損、安全健康，羅功奇說，目前由關西鎮民代表會醞釀成立自救會，關西鎮環境守護協會將共同參與、發聲，繼續監督政府作為。

新竹縣環保局表示，峻源公司經過專家學者評鑑後，獲得廢棄物處理許可展延4年，這4年內，環保局持續負起監督責任，從2020年至今依違反廢棄物清理法及水汙染防治法開罰5次，包括未依規定於明顯處以中文標示廢棄物名稱、排放廢水，以及廢棄物貯存不合規定等，5次共裁處19萬7210元。

縣府強調，楊文科在事發後已責成環保局、產發處、工務處、警察局、農業處等相關局處積極作為，除了嚴懲不肖業者、加強水質監測設備，更要全面徹底加強稽查，指派專員定點駐守及時處理，為民眾權益把關。

新竹縣鳳山溪6月爆發汙染事件，自來水公司關西淨水場不慎抽到有毒汙水，雖然緊急處置關西、新埔地區停水，但不少民宅的水塔已遭汙染。圖／報系資料照
新竹縣鳳山溪6月爆發汙染事件，自來水公司關西淨水場不慎抽到有毒汙水，雖然緊急處置關西、新埔地區停水，但不少民宅的水塔已遭汙染。圖／報系資料照
羅功奇指出，鳳山溪沿岸工廠林立，飲用水安全主要還是要靠管制取水口上游的污染性工廠。圖／關西鎮環境守護協會提供
羅功奇指出，鳳山溪沿岸工廠林立，飲用水安全主要還是要靠管制取水口上游的污染性工廠。圖／關西鎮環境守護協會提供
艾斯巴達公司1噸有毒廢液流入新竹縣鳳山溪，造成大量魚群暴斃。圖／報系資料照
艾斯巴達公司1噸有毒廢液流入新竹縣鳳山溪，造成大量魚群暴斃。圖／報系資料照

石門水庫 廢棄物 新竹

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