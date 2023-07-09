新豐石滬海岸親水空間完工 未來騎鐵馬可暢遊桃竹竹
新竹縣政府向中央爭取「坡頭村石滬海岸親水空間改善工程」，共投入3000萬活化新豐濱海的石滬景觀，未來還可銜接正在施作中的雙新自行車道，成為觀光新亮點。新竹縣長楊文科更表示，未來看石滬不用遠赴澎湖，來新豐即可欣賞先民的捕魚智慧結晶。
新竹縣農業處長范萬釗指出，為了打造新竹縣濱海觀光，新竹縣政府向中央爭取「觀光前瞻建設計畫」，獲交通部觀光局核定補助1620萬元，縣府配合款1380萬元，總經費為3000萬元，歷經240天工期，已於6月27日申報完工，待驗收完成即可擇日開放。
農業處指出，新豐石滬群位於坡頭漁港北側、羊寮溪以南海岸線，推測石滬已有約百年歷史，為早年先民在潮間帶利用石蚵的蚵殼膠結，將海邊石礫堆砌形成石堤，藉由漲退潮升降原理製作出的捕魚設施，也是新竹縣唯一漁業歷史地景，紀錄先民足跡，近年也有不少遊客前往欣賞。
農業處表示，為了活化新豐石滬海洋文化地景，並改善海岸線穩定性及周圍海岸環境生態復育，同時塑造安全及民眾安全親水環境，該活化計畫以拋石建置卵石護岸，並建置濱海觀光及生態教育說明引導指標系統，在維持現地既有環境元素的同時，改善海岸親水環境，便利遊客使用。
未來雙新自行車道完工後，車友可從竹東沿著頭前溪自行車道向西到南寮，北經竹北、新豐通往桃園新屋綠色隧道，往南銜接新竹市17公里海岸自行車道，提供車友多樣選擇路線，輕鬆暢遊山海鐵馬遊。
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