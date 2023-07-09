陽光行動／新竹鳳山溪屢遭汙染 醫界：吸入高劑量將損害身體

新竹縣鳳山溪6月11日遭有毒廢液汙染，隔天，自來水公司緊急宣布六千四百戶停水，且驗出汙水疑含致癌物「苯乙烯」及「四氯乙烷」；林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海說，不慎吸入高劑量苯乙烯與四氯乙烷，恐影響神經系統，造成色視覺變化、暈眩等，也恐損壞肝臟、胃痛。

顏宗海指出，致癌物質可區分為四級別，第一級為人類確定致癌物；第二級為人類可能致癌物；第三級屬無法分類；第四級是不會致癌，而根據IARC（國際癌症研究中心）決議，苯乙烯屬於第二級，為動物實驗會增加癌症風險。

顏宗海說，ATSDR（Agency for Toxic Substances and Disease Registry）美國毒性物質及疾病登記署曾對苯乙烯做出研究與結論，苯乙烯是一種容易蒸發、具甜氣味的無色液體，被廣泛使用於塑膠及橡膠製品的製造，比如絕緣材料、玻璃纖維、塑膠管、汽車零件、鞋子、酒杯、食物容器、地毯襯背等產品皆含有苯乙烯。

顏宗海說，若不慎吸入高劑量（高於環境一般可發現量的1000倍）苯乙烯，恐會對神經系統造成影響，包括色視覺變化、疲倦、暈眩、反應時間變慢、精神無法集中或平衡問題。 不過，對於兒童或未成熟動物暴露接觸苯乙烯會有何影響，目前並沒有相關研究。

至於四氯乙烷，顏宗海指出，國家環境毒物研究中心資料顯示，四氯乙烷是一種人造的化學物質，是人造、無色、不易燃的濃稠液體，於密閉空間中吸入高劑量的四氯乙烷，恐會導致疲倦、嘔吐、暈眩甚至造成昏迷，若長期吸入、飲用或接觸高劑量四氯乙烷，恐產生肝臟損壞、胃痛或暈眩。

顏宗海說，現階段針對四氯乙烷的研究有不同的結果，國際癌症研究中心（IARC）判定四氯乙烷不能歸類成有能力導致人類癌症的物質，但美國環境保護署（U.S. EPA）卻將四氯乙烷列為人類可能的致癌物質。

顏宗海表示，苯乙烯與四氯乙烷皆會導致人類出現疲倦、暈眩等狀況，但平時若出現這些狀況，在醫學上並不容易判斷，有關竹縣關西鎮的水源汙染問題，還有待主管機關仔細分析，釐清汙染情況。

6月11日深夜，居民發現關西淨水場取用的鳳山溪上游原水疑遭不明油汙汙染，隔天，自來水公司緊急宣布6400戶停水，且驗出汙水疑含致癌物「苯乙烯」及「四氯乙烷」，採樣已送環保署化驗，環保署北區環境督察大隊長張乃仁說，成分不明，但是確實有些有害人體成分，化驗報告本周出爐。