快訊

如何5隻手機「同時響起」還能接電話？他提「iPhone限定」眾人受驚

北市南京西路塌陷出大天坑 漏夜緊急灌漿搶修

病人好意咖啡30杯 醫貢獎醫師馮啟彥的另類破紀錄

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥視病如親，有些病人回診會帶上另咖啡，桌上經常擺了一堆咖啡。圖／大千醫院提供
苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥視病如親，有些病人回診會帶上另咖啡，桌上經常擺了一堆咖啡。圖／大千醫院提供

苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥來苗栗行醫23年，早被當苗栗客家人，他視病如親，日前門診病人竟帶上30杯咖啡，他分享是「另類破紀錄」，好意讓他很感動，也傳為醫病關係佳話。

馮啟彥是高雄市美濃人，大千醫院院長徐千剛2000年時延攬，他從小讀史懷哲傳、看怪醫秦博士漫畫，立志要當外科醫師，感悟到應該要到最需要的地方去，並受到老師台北市前市長柯文哲影響，放棄台大醫院主治醫師職缺及直升博士班的機會 ，到苗栗行醫至今，2020年獲得醫療貢獻獎，他感受到「每個人早都把我當成是苗栗客家人了」，也開創出不一樣的人生。

他視病如親，與病人維持良好互動，有時病人回診時，會順便帶上1杯咖啡，今年7月6日門診，收到病人30杯咖啡，他分送護理人員10杯，其餘20杯只好放置在冰箱內慢慢喝。

馮啟彥在臉書另類的破紀錄PO文，引起粉絲熱烈回響，紛紛表示馮醫師辛苦了，指出「這就是馮醫生在我們心中的分數」、「你如何對待病人，病人會用行動回饋」。

馮啟彥認為「故事」的來源是他常睡眠不足，看門診時需要喝咖啡提升專注力，病人發現後口耳相傳，因此有些病人回診，就會帶一杯咖啡，變成他每次看診時，桌上就擺了一排咖啡，破紀錄的30杯咖啡，讓他很感動，也很謝謝好意，但他不是愛喝咖啡，喝咖啡是不得不也！

他分享忙碌的人生，每天幾乎凌晨2點睡，早上大多7點起床，半夜有時還要被叫起床開緊急手術，今年53歲生日當天，他一樣是清晨5點起床，高雄搭高鐵到苗栗，準時8點進開刀房執行一整天的手術，手術的空檔查房，晚上還要看夜診，沒時間吃大餐過生日，醫護團隊中午就近在病房幫他慶生。

苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥視病如親，有些病人回診會帶上另咖啡，桌上經常擺了一堆咖啡。圖／大千醫院提供
苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥視病如親，有些病人回診會帶上另咖啡，桌上經常擺了一堆咖啡。圖／大千醫院提供

咖啡 醫師 手術

延伸閱讀

星巴克25週年特展在華山開展　限定收藏、優惠一次看

苗栗男3度涉持刀拒捕遭擊中3槍送醫 1警左手骨折

西西里咖啡暗黑食譜曝！他實測「美式＋發泡錠」好喝到狂推

罕見！工區設置固定測速桿　台61線苗栗後龍速限50公里

相關新聞

桃市清潔隊人手不足 比雙北累

桃園升格後垃圾量暴增，每年總垃圾量約達127萬噸，但環保局清潔隊目前配置2751人，平均1人約需服務836位市民，遭質疑...

病人好意咖啡30杯 醫貢獎醫師馮啟彥的另類破紀錄

苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥來苗栗行醫23年，早被當苗栗客家人，他視病如親，日前門診病人竟帶上30杯咖啡，他分享是「另...

陽光行動／竹東垃圾山又回來！ 新竹環團、地方憂汙染飲用水

竹東垃圾山又回來了！5年前竹東垃圾山被環保團體質疑汙染頭前溪水源，縣府投入1500萬餘元，花了1年半剷除6382公噸的垃...

鄉親鄉情／村里長落選聯盟 服務全市

服務社會與民眾不一定要有公職！桃園市蘆竹5名村里長候選人競選失利，但他們不失意，轉念一想，改組「桃園市麻吉愛心協會」投身...

苗南海地景藝術節 30創作趣味橫生

2023苗南海地景藝術節昨天在苗栗縣苑港漁港熱鬧開場，通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家的地景及裝置藝術創作，各具...

竹北再開箱6座全新特色公園 未來4年可望擴及6鄉鎮

新竹縣竹北市特色公園一座座，繼4月啟用6座特色公園，今天又再次另外啟用6座特色公園，整個城市宛如兒童遊樂場，縣長楊文科下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦