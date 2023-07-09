病人好意咖啡30杯 醫貢獎醫師馮啟彥的另類破紀錄

苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥來苗栗行醫23年，早被當苗栗客家人，他視病如親，日前門診病人竟帶上30杯咖啡，他分享是「另類破紀錄」，好意讓他很感動，也傳為醫病關係佳話。

馮啟彥是高雄市美濃人，大千醫院院長徐千剛2000年時延攬，他從小讀史懷哲傳、看怪醫秦博士漫畫，立志要當外科醫師，感悟到應該要到最需要的地方去，並受到老師台北市前市長柯文哲影響，放棄台大醫院主治醫師職缺及直升博士班的機會 ，到苗栗行醫至今，2020年獲得醫療貢獻獎，他感受到「每個人早都把我當成是苗栗客家人了」，也開創出不一樣的人生。

他視病如親，與病人維持良好互動，有時病人回診時，會順便帶上1杯咖啡，今年7月6日門診，收到病人30杯咖啡，他分送護理人員10杯，其餘20杯只好放置在冰箱內慢慢喝。

馮啟彥在臉書另類的破紀錄PO文，引起粉絲熱烈回響，紛紛表示馮醫師辛苦了，指出「這就是馮醫生在我們心中的分數」、「你如何對待病人，病人會用行動回饋」。

馮啟彥認為「故事」的來源是他常睡眠不足，看門診時需要喝咖啡提升專注力，病人發現後口耳相傳，因此有些病人回診，就會帶一杯咖啡，變成他每次看診時，桌上就擺了一排咖啡，破紀錄的30杯咖啡，讓他很感動，也很謝謝好意，但他不是愛喝咖啡，喝咖啡是不得不也！