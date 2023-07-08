竹北再開箱6座全新特色公園 未來4年可望擴及6鄉鎮

新竹縣竹北市特色公園一座座，繼4月啟用6座特色公園，今天又再次另外啟用6座特色公園，整個城市宛如兒童遊樂場，縣長楊文科下午到高鐵兒十一「音符公園」與孩子們同樂，未來特色公園還將持續在除竹北外的其他鄉鎮興建，每座都將有不同主題設計，留給孩子不一樣的童年回憶。

楊文科表示，任內已推動22座特色公園改造，今年竹北就已經啟用15座特色公園，每座特色公園都有不同的系列主題或搭配童話故事，目前僅剩3座特色公園因要配合地下停車場工程仍在施工，不過相信很快就能完工開放。

縣府產發處表示，今天一次啟用6座特色公園，高鐵公二、高鐵兒三、高鐵兒六、高鐵兒九、高鐵兒十一、公兒26公園，分別以藤蔓冒險、森林花園、冒險小丘、傑克小路、音符、五色鳥之家為主題，每座公園都設計有不同難度的遊具與攀爬設施。

今天啟用儀式在高鐵兒十一音符公園舉行，公園遊具設計成讓孩子們彷彿在音譜上跳動遊玩，設有具護欄的緩坡，可以安心地讓任何年齡層的孩子在上方跑跑跳跳，同時公園內也有適合低齡孩子的遊戲沙桌及跳樁平衡木，想體驗刺激更可挑戰滑梯。

不過新竹縣府也推薦高鐵兒三森林花園及高鐵兒九傑克小路公園也相當具有特色。高鐵兒三森林花園以原木為素材設計，打造大自然體驗，公園內有攀爬架、繩索與滑梯組合成的大型遊戲塔。高鐵兒九傑克小路公園則是讓孩子能化身童話「傑克與魔豆」中的主角「傑克」，在環形的遊戲路線間探險，設計有2種不同高度的滑梯，讓孩子體驗傑克攀上豆莖的冒險體驗。