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鄉親鄉情／村里長落選聯盟 服務全市

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市麻吉愛心聯盟協會成立4年多，幫助不少弱勢族群撐過艱難時刻。圖／褚銘隆提供
桃園市麻吉愛心聯盟協會成立4年多，幫助不少弱勢族群撐過艱難時刻。圖／褚銘隆提供

服務社會與民眾不一定要有公職！桃園市蘆竹5名村里長候選人競選失利，但他們不失意，轉念一想，改組「桃園市麻吉愛心協會」投身公益，專門幫助獨居老人、身心障礙家庭度過生活難關，而且服務範圍不僅只有蘆竹，全市13行政區都有他們的足跡與身影。

麻吉愛心協會發起人之一、理事長褚銘隆熱心服務，桃園升格前曾投身選舉角逐蘆竹鄉南崁村長一職，結果未能如願，後來見身旁好友林雪如、葉玲琳、林翁秀蘭和曾黃葉卿等人陸續競選村里長也失利，５人轉念笑稱自己是「落選頭聯盟」，後來再想「服務社會不一定要公職」，於是2019年10月成立協會服務弱勢。

褚銘隆說，協會目前人數超過250名，來自各行各業，有工廠老闆和企業董事長，也有警消、工人和家庭主婦，有錢出錢、有力出力，雖然只有假日能運用，1年也累積至少10件個案。

褚銘隆說，印象最深的服務個案是復興鄉的獨居老人，居住環境非常糟，會員幫忙打掃並一一跟老人擁抱，讓老人感動落淚，後來當地警方得知協會上山做好事，特別騰出派出所警眷宿舍讓協會人員歇息一晚，「這或許就是善的循環，也希望這樣的循環繼續下去」。

獨居老人 桃園 愛心

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