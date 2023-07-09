苗南海地景藝術節 30創作趣味橫生

2023苗南海地景藝術節昨天在苗栗縣苑港漁港熱鬧開場，通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家的地景及裝置藝術創作，各具特色及創意，也是打卡的好去處，展期將持續至8月27日，有興趣的民眾要把握機會。

苗栗前年舉辦大型地景藝術節「藝遊通苑」頗受好評，今年再次舉辦，以「關於。海」為主題，吸引國內外數十名藝術家及團隊參展，部分創作兼具特殊功能，苑港漁港的「蝸居慢活」也是披薩窯、麵包窯，「和平之聲」能利用電石加水引燃或在密閉空間發出重砲巨響，增添另類樂趣。

苗栗縣文化觀光局指出，通、苑地區擁有豐富海洋生態資源及漁港文化，縣府今年與通霄發電廠合作舉辦藝術節，除了希望國內外藝術家交流激發更有趣的創作成果，也希望讓苗南海成為苗栗藝文旅遊新景點。

今年通霄展區包括通霄海水浴場、通霄火車站，共有20件創作，苑裡展區包括苑港漁港廣場、彩虹橋及心雕展有10件創作，除可欣賞藝術創作，假日還有藝文演出，歡迎民眾攜家帶眷遊玩。