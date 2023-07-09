聽新聞
test
0:00 / 0:00
苗南海地景藝術節 30創作趣味橫生
2023苗南海地景藝術節昨天在苗栗縣苑港漁港熱鬧開場，通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家的地景及裝置藝術創作，各具特色及創意，也是打卡的好去處，展期將持續至8月27日，有興趣的民眾要把握機會。
苗栗前年舉辦大型地景藝術節「藝遊通苑」頗受好評，今年再次舉辦，以「關於。海」為主題，吸引國內外數十名藝術家及團隊參展，部分創作兼具特殊功能，苑港漁港的「蝸居慢活」也是披薩窯、麵包窯，「和平之聲」能利用電石加水引燃或在密閉空間發出重砲巨響，增添另類樂趣。
苗栗縣文化觀光局指出，通、苑地區擁有豐富海洋生態資源及漁港文化，縣府今年與通霄發電廠合作舉辦藝術節，除了希望國內外藝術家交流激發更有趣的創作成果，也希望讓苗南海成為苗栗藝文旅遊新景點。
今年通霄展區包括通霄海水浴場、通霄火車站，共有20件創作，苑裡展區包括苑港漁港廣場、彩虹橋及心雕展有10件創作，除可欣賞藝術創作，假日還有藝文演出，歡迎民眾攜家帶眷遊玩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言