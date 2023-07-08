桃市村里長落選人組聯盟 沒公職照做公益服務弱勢

服務社會與民眾不一定要有公職！桃園市蘆竹5名村里長候選人競選失利，但他們不失意，轉念一想，改組「桃園市麻吉愛心協會」投身公益，專門幫助獨居老人、身心障礙家庭度過生活難關，而且服務範圍不僅只有蘆竹，全市13行政區都有他們的足跡與身影。

麻吉愛心協會發起人之一、理事長褚銘隆在蘆竹經營鋼鋁門窗安裝設計，由於熱心服務，桃園升格前曾投身選舉角逐蘆竹鄉南崁村長一職，結果未能如願，後來見身旁好友林雪如、葉玲琳、林翁秀蘭和曾黃葉卿等人陸續競選村里長也失利，相互加油打氣之下，５人轉念笑稱自己是「落選頭聯盟」，自娛娛人，後來再想「服務社會不一定要公職」，於是2019年10月成立協會服務弱勢。

褚銘隆說，協會起初只是數10人的小團體，但在會員各自奔走之下，越來越多人響應，目前會員人數超過250名，來自各行各業，有工廠老闆和企業董事長，也有警消、工人和家庭主婦，然而做善事不分貧富，有錢出錢、有力出力，運作多年，也有不錯成效。

雖然協會會員平時都有工作，只能運用假日作服務，但1年至少能服務10件個案。此外，協會還會定期舉辦淨灘、淨溪和捐血活動，且服務範圍不僅止於蘆竹。