綠議員提新竹棒球場改善標案7大質疑 竹市府：公開透明

新竹市立棒球場工程缺失改善受矚目，民進黨議員劉康彥發現新竹市政府啟動的「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」採限制性招標由悍創運動行銷得標，今天發文提出7大質疑，懷疑市府是圖利特定廠商。竹市府晚間回應，行政程序及標案流程都是透過公開公正透明的招標程序，也合於採購法等法令規定。

新竹市政府啟動的「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」近日以176萬元決標，得標廠商是悍創運動行銷，多名民進黨議員接力發文揭露此事，質疑悍創公司並非具有棒球場工程專業的顧問公司，劉康彥更提出7大質疑，懷疑標案先射箭再畫靶。

劉康彥認為，新竹市立棒球場曾於2016年辦理過專案管理，為何今年再針對專業諮詢發包一次？質疑高虹安市府是否重複發包，試圖圖利特定廠商？最新的標案不見履約基本資格（如信用、專門技能）做限制，是否為特定廠商開後門？也有轉包嫌疑？

劉康彥進一步說明，高虹安市府在5月31日進入棒球場取樣，並對外稱「感謝BrightView願意協助改善作業」，他想問高虹安市長，此案7月4日才正式決標，為何在尚未決標前，就可公開指定由BrightView執行，分明是先射箭再畫靶，到底是由悍創？還是美國大聯盟的場務單位BrightView來執行改善？

「7包土壤到底由誰保存？完完全全是個黑箱。」劉康彥也認為，依據採購法應公開標案評選委員，但市府卻是以「避免投標廠商事先知悉後與委員有不法或不當行為」未公開，並提及竹市府先前開挖土壤稱送美國檢驗，當時得標廠商尚未確定，到底土壤由誰保存？送了沒？迄今得不到答案。

針對棒球場改善標案引起民進黨議員質疑，新竹市政府今晚回應，美國大聯盟專業場務公司BrightView願意先提供市府相關的諮詢及專業協助，在先前的協助彼此尚無權責關係，而後續的行政程序及標案流程都經過公開公正透明的招標程序，合於規定才能真正執行相關經費及標案項目，完全合於採購法等法令規定。

竹市府也說明，在市府積極聯絡美國大聯盟並多次懇託，經Jim Samll總裁引薦大聯盟唯一指定場務單位BrightView公司，5月時，BV公司回覆提及可先進行前置工作，如線上會議、書圖檢驗、土壤採樣等；由於BV公司為外國公司，與台灣政府簽約手續繁瑣且會延遲球場改善期程，相關行政流程委由WBC在台合作單位悍創公司協助處理。