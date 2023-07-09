桃市清潔隊人手不足 比雙北累

桃園升格後垃圾量暴增，每年總垃圾量約達127萬噸，但環保局清潔隊目前配置2751人，平均1人約需服務836位市民，遭質疑人數不足。民代也直言，龜山因山路多、位於新北交界，常被亂丟垃圾，人手不足下，不少清潔隊員都希望調區。對此，環保局表示，今年和明年將新聘450名清潔隊員，改善各地人數不足問題，也將加強設置縮時攝影，避免民眾亂丟垃圾。

桃園升格迄今，每日垃圾量由80萬公噸增至127萬公噸，成長幅度達6成之多，每日一般垃圾清運量及每人每日垃圾量都是六都之冠。但據統計，桃園市環保局清潔隊員平均每員要服務836人，相比台北市每員服務481人、新北市每員服務750人，人力明顯吃緊。

議員李宗豪、牛煦庭表示，目前桃園市清潔隊員人數雖已達環保署規定員額，但環保署計算方式以行政區人口數作為分配標準，忽略大量學生和流動人口；加上龜山區較廣、生活圈零碎，清潔隊員晚上還需分2班收垃圾，勤務太過繁重，都導致龜山清潔隊員流動率高，不少人希望調到隔壁的桃園區，讓龜山往往成「屎缺」。

議員許家睿指出，目前機制以行政區人口數作為清潔隊員分配數量基準，對部分行政區可能不公，建議應以產出廢棄物的數量作為依據，增加人手，降低清潔隊員負擔，也建議市府可以考慮輪調制或考績制，提高清潔隊員工作效益。

環保局環境清潔稽查大隊長林立昌表示，市府今年招考450名清潔隊員，其中290人補齊退休人員，錄取者8月起陸續進用，另160人為新增名額，因人事費用編列在明年度預算，將在明年上線。

林立昌指出，這次清潔隊員分5大考區招考，錄取後在地分發，未來若想請調至同一考區不同中隊須在地服務滿3年，若想請調至不同考區則需滿6年，以改善流動率太高問題；至於部分行政區髒亂點常被棄置垃圾，也將加強設置縮時攝影，若有違規將依法開罰。