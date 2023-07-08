綠議員憂新竹棒球場改善案圖利廠商 市府：標案合規

新竹市府4日將新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案決標給悍創運動行銷公司，民進黨新竹市議員提出多項質疑。市府表示，行政程序及標案流程合於採購法等規定。

民進黨新竹市議員劉康彥今天在臉書（Facebook）發文指出，新竹市政府已於4日將「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」決標給「悍創運動行銷股份有限公司」，他對此提出多項質疑。

劉康彥說，此案曾於民國105年辦理過專案管理，為何今年再針對專業諮詢發包1次。而資格訂定方面，105年的專案管理有針對投標廠商的「基本資格」做限制，但這次市府卻未做限制，憂心是為特定廠商開後門。

劉康彥指出，此案的投標須知清楚載明，履約主要部分為「新竹市立棒球場改善專業諮詢及檢測」，依採購法規定「不得轉包」，質疑市府未來改善棒球場的單位究竟是悍創，還是美國大聯盟的場務單位BrightView。

此案於7月4日公告決標，劉康彥表示，邏輯上應確定得標廠商後，再進場進行球場改善，但市府5月31日就大動作開挖，並聲稱將土壤採樣送至美國實驗室檢驗，如今這些土壤由誰保存、如何保存、到底送了沒，仍是謎團。

竹市議員楊玲宜也在臉書發文指出，「新竹市棒球場改善專業諮詢及檢測服務案」由唯一一家投標廠商悍創得標，而這間公司在去年市長選舉期間，就代表高虹安團隊質疑棒球場狀況，如今順利得標接手球場改善案，認為是在利益分贓。

楊玲宜指出，標案評選委員會的5名評委除市府教育處代表3人外，另2人則是曾任前國民黨籍新竹市長許明財的核心幕僚，呼籲政風與檢調等相關單位主動調查，避免人謀不臧。

新竹市政府向中央社記者表示，中華民國棒球協會及體檢會於4月底的新竹市立棒球場改善會勘及正式會議中，皆建議新竹市府尋求美國大聯盟（MLB）專業協助，經多次聯繫，找到MLB與世界棒球經典賽（WBC）指定的場務單位BrightView公司。

市府指出，5月獲得BrightView回覆，願協助鑑定球場與提出改善評估，並先提供線上會議、書圖檢驗、土壤採樣等前置工作，但與市府尚無權責關係，因後續檢測與改善等相關行政程序，須透過台灣專業公司居中協助處理，因此公開招標。

竹市府指出，此案於6月12日公開招標，讓有符合能力的公司投標，最終因悍創公司是MLB長期合作的執行單位，經評選符合資格後得標，所有行政程序及標案流程合於採購法等規定。

關於5月31日的球場土壤樣本，市府指出，已由工務處、教育處及政風處共同勘驗並紀錄客觀事實後，將樣本交由BrightView在台合作單位處理相關後續送檢流程，BrightView場務專家已排定來台規劃，日期及相關資料將於近期公布。