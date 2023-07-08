頭份市打造「烏嗄彥」竹林秘境 爭取10月開工
苗栗縣頭份市公所向交通部觀光局爭取近千萬元補助，將在頭份後花園開闢大埔水圳觀光綠廊道，盼打造如泰安「烏嗄彥」的竹林秘境美景，目前全案進行細部規畫設計，預計10月可開工。
頭份市公所指出，大埔水圳觀光綠廊道營造計畫總長約500公尺，由東向西沿大埔圳設置水岸漫步觀光綠廊，步道上可俯瞰流東溪畔景色及水圳生態，呈現出傳統鄉村圳路風貌、享受竹林風光，中途坡地將設置高架棧道並設置石階踏板攀登至竹林。
步道穿梭於竹林間，終點處的大埔水圳渡槽旁將設置人行跨橋，另外中繼點有一處防空洞，將利用此處設置一處休憩廣場，完成後可提供美好的自然環境和觀光體驗，盼成為頭份市的一大休憩新亮點，也增加附近居民另一個健行休閒好去處。
頭份市公所表示，市公所針對這項計畫案已陸續完成2場規畫成果與地方說明會，聽取地方意見，感謝土地所有權人支持，目前計畫案正辦理細部設計規畫，完成後辦理後續的招標作業，希望10月間能開工，順利打造頭份市的「烏嗄彥」竹林秘境。
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