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台水23日施工 中壢、大園9195戶停水3397戶降壓
台灣自來水公司第二區管理處為服務用戶用水並提升自來水普及率，辦理「中壢區自強一路3號、5號前施工新裝工程斷管連絡工程」，預計7月23日上午8時起至晚上7時停水施工，請民眾預先儲水備用。
停水戶數約9195戶，降壓戶數約3397戶。停水區域中壢區永福、文化、復興、復華、忠義、內定。；降壓區域中壢區內定里（內定五街至內定二十街、中園路二段、中興路、中興路一段、合圳北路二段），大園區五權里（中正東路二段、中正東路三段、青昇路一段、五福路、五青路、高鐵站前溪路三段、合圳北路三段）以上皆含其周邊巷弄。
恢復供水後如仍無水時，請通知自來水公司或經發展局處理；任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。
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