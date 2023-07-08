參加桃園豐年祭 張善政：事務幹部過中高級族語每月加千元

桃園市長張善政今天中午參加桃園區原住民族豐年祭，並表示桃園市原住民族人口逾8萬人，感謝原住民族朋友為桃園共同打拚，市府會盡所有力量協助大家適應生活，桃園就是原住民族朋友的第二個家。

張善政也宣布，為推廣原住族語學習，今年7月1日起實施「桃園市原住民族事務幹部取得族語中高級認證合格加發工作協助費每月1千元」政策，目前全市已經有21位取得加發資格，希望鼓勵所有從事原住民事務的工作同仁精進族語，進一步發揚、傳承族語。

張善政說，豐年祭是原住民族淵遠流長的傳統，祈求祖靈保佑、感謝上天給予豐收，市府每年在桃園各區舉辦豐年祭活動，致力在桃園傳承這項優良傳統，讓原住民族朋友感受到桃園和原鄉一樣都是家鄉。他過去多年住在花蓮縣壽豐鄉光榮村，當地有許多原住民族，他與原住民族朋友的相處就像一家人般融洽，他也經常參加豐年祭活動，充分體會豐年祭的深刻意義，很高興在桃園遇到很多原住民族朋友，每次見面都能感受到大家的熱情。

張善政指出，市府持續加強桃園與花蓮、台東、南部縣市等原鄉城市的連結，包括近期花蓮縣徐榛蔚縣長到桃園舉辦「2023花蓮縣原住民族聯合豐年節宣傳記者會」，還有他上周率領市府團隊至台東參加「2023台灣國際熱球嘉年華」，前陣子在桃園舉辦台東釋迦行銷活動等，希望讓原住民朋友感受到桃園與原鄉的距離很近、連結緊密。

112 年度桃園市桃園區原住民族豐年祭由桃園區公所、桃園區原住民族協進會共同承辦，邀請上千名原住民族人朋友同歡。活動開始前，由桃園區總族群領袖林永財帶領族人舉行祈福儀式，向祖靈表達感恩與眷顧之意，祈求祖靈保佑族人在桃園市得以安居樂業，傳承並延續原住民族傳統文化。