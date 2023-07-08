原民原創園區世客博首亮相 未來打造為最齊全特色商場

斥資9.45億元興建的國際原住民族文化創意產業園區，位在桃園青埔地區，今年5月完工驗收中，此場館同時也是2023世界客家博覽會副場館之一，屆時1樓會策展及戶外空間規畫原客市集。園區預計今年10月底後點交給ot廠商裝修，預計明年1月試營運並在8月1日原住民族日開幕，未來將會有策展空間、原民餐廳及約30家原民手工藝、服裝等特色商店。

園區為配合原住民族委員會「原住民族產業創新價值計畫-布建通路據點」設置，選址在鄰近機場及高鐵的青埔地區，興建4.06公頃，地上4層、地下2層的建築，共提供停車空間汽車98格、機車91格，工程總經費9.45億元，工程於2020年11月開工，今年5月完工驗收中。

配合世客博舉行，園區也為副場館之一，將於本月15日先將1樓及戶外空間點交給桃園市原民局規畫，室內做過去原民與客家人相處的生活及人物介紹展覽，而室外則有原客市集供民眾逛逛、玩樂。

原民局產業發展科長簡善謙說，今年10月底會將園區全數點交給原民局，之後交由ot廠商裝修，預計明年1月試營運，並在8月1日原住民族日開幕，園區將提供南島原民特色餐廳，並有約30間全國原民特色的手工藝、文創等商店進駐，更有策展空間，讓民眾能在園區內購買各式原民特色商品。

桃園市新建工程處表示，建築以原住民族的獨特文化特質為設計概念，將自然界中的元素納入建築空間，高低起伏的山丘及地坪鋪面、縱橫交錯的量體空間規劃，巧妙地融入原住民族順應自然與環境結合的精神，包含山林狩獵、平原農耕，及海洋漁獲區的景觀設計等。