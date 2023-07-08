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影／苗南海地景藝術節熱鬧登場 30件創作成打卡好去處

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
2023苗南海地景藝術節上午在苑港漁港熱鬧開場，通霄、苑裡展區共有30件地景及裝置藝術展出。記者胡蓬生／攝影
2023苗南海地景藝術節上午在苑港漁港熱鬧開場，通霄、苑裡展區共有30件地景及裝置藝術展出。記者胡蓬生／攝影

2023苗南海地景藝術節上午在苗栗縣苑港漁港熱鬧開場，將持續推出至8月27日，在通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家的地景及裝置藝術創作，各具特色及創意，也是遊客打卡的好去處。

縣府前年首次舉辦大型地景藝術節「藝遊通苑」，今年第二度推出，並以「關於。海」為主題，在通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家的地景及裝置藝術創作，部分創作兼具特殊功能，苑港漁港的「蝸居慢活」也是披薩窯、麵包窯，「和平之聲」能利用電石加水引燃或在密閉空間發出重砲巨響，增添另類樂趣。

苗栗縣文化觀光局指出，通、苑地區擁有豐富海洋生態資源及漁港文化，今年縣府再次與通霄發電廠合作舉辦地景藝術節，並邀法國、保加利亞、塞浦路斯3位國外藝術家參與創作，與國內藝術家進行不同文化的工藝對話，藉交流激發出更有趣的創作成果，希望讓苗南海成為苗栗藝文旅遊新景點，展現慢活城市特色。

今年通霄展區包括通霄海水浴場、通霄火車站共有20件創作，苑裡展區包括苑港漁港廣場、彩虹橋及心雕展有10件創作；藝術家以「海」為創作主題，在作品注入對海的關懷與尊重，也讓藝術品走出展覽館，以大自然為背景讓創作漫舞其中，展出期間的周六、日並有市集及節目安排。

苗栗縣長鍾東錦及地方各界上午在苑港漁港為地景藝術節揭幕並參觀創作，其中「和平之聲」裝置藝術利用電石加水引燃氣體，透過密閉的鋼管大砲，還可發出如砲聲般的巨響；「蝸居慢活」有蝸牛的亮眼造型，還是貨真價實的窯爐，可烤製披薩、麵包等；漁港廣場的大型創作「金剛犀牛」，以盔甲、鉚釘及現代主義未來派的手法呈現，十分搶眼。

文觀局表示，苗南海地景藝術節除可欣賞藝術創作，還安排假日藝文演出、藝文小旅行，詳細活動內容及報名方式可 上2023苗南海地景藝術節粉絲專頁查詢。

苑港漁港彩虹橋旁展出的「和平之聲」。記者胡蓬生／攝影
苑港漁港彩虹橋旁展出的「和平之聲」。記者胡蓬生／攝影
苑裡心雕居旁展出的「重生」。記者胡蓬生／攝影
苑裡心雕居旁展出的「重生」。記者胡蓬生／攝影
苑港漁港的「蝸居慢活」創作兼具披薩窯、麵包窯功能。記者胡蓬生／攝影
苑港漁港的「蝸居慢活」創作兼具披薩窯、麵包窯功能。記者胡蓬生／攝影
苑港漁港展出的「金剛犀牛」以盔甲、鉚釘及現代主義未來派的手法呈現。記者胡蓬生／攝影
苑港漁港展出的「金剛犀牛」以盔甲、鉚釘及現代主義未來派的手法呈現。記者胡蓬生／攝影
苑港漁港的「蝸居慢活」創作兼具披薩窯、麵包窯功能。記者胡蓬生／攝影
苑港漁港的「蝸居慢活」創作兼具披薩窯、麵包窯功能。記者胡蓬生／攝影

藝術節 藝術家 南海

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