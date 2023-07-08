1200月票中央補助款遲到 桃市府：地方補助款提早入帳

基北北投1200月票7月1日才上路，就傳出中央應該到位的補助款沒按約定在6月底前進「大水庫」悠遊卡公司，交通部公路總局昨天下午緊急發公文表示已經撥進悠遊卡，後續該支付的補助款會陸續到位。桃園市政府交通局、桃園大眾捷運公司今天強調支持1200月票政策，市政府7月底前該分攤的補助款預估月中就會提早進悠遊卡1200月票帳戶，不會拖延。

桃園市政府交通局表示，基北北桃1200月票原先地方和中央預估使用人數設定為50萬人，並協調好中央地方該撥的票證補助款期程，中央6月底前，地方7月底前各自先撥票證補助款全額的70％，進「大水庫」悠遊卡公司，桃園市分攤70％的部分約1.4億元，會透過代墊程序盡快在7月中完成撥款。

市府官員說，昨天下午收到公路總局公文，表示先撥7、8月預估的補助款5億元進指定帳戶，公文同時給基北北桃，這筆補助款應該已經撥進悠遊卡公司「大水庫」1200月票補助款帳戶。市府交通局、桃園大眾捷運司強調會支持和持續推動1200月票政策，不會退出。

桃園市交通局指出，如果按照中央地方原先的約定，中央到今年12月該撥給悠遊卡公司的票證補助款為19.34億元，6月底之前要撥70％約為13.5億元，基北北桃用50萬人使用1200月票估算，到年底要給付悠水庫12.8億元，比率分攤為基隆2％、台北52％、新北30％、桃園16％，桃園市半年的70％約1.4億元，目前正在跑代墊程序，會盡快完成撥款。

交通局說明，悠遊卡公司幾乎是隔天就把前一天該給付的金額，撥給客運等適用1200月票補助款的公共運輸載具公民營業者，估計一天要付掉約1800萬元，除了已售出30萬1000多張1200月票的收入，其他就要要靠中央和地方政府的補助款，以客運業者的財力負擔應該無法按月結算，所以悠遊卡公司才會幾乎 每天撥款，中央和地方的補助款如果未按期程進來，悠遊卡公司一定會有來自客運業者的壓力。

據了解雙北要先分攤的70%已撥入悠遊卡公司，桃園也在加快作業中，基隆市要透過追加預算程序，不過最大的財源還是要靠中央，交通部公路局也在加快作業中 。