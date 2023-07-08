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岩礦陶藝創作展 張善政：新創作領域開拓更多元作品

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長仔細聽呂志強理事長解說展出的陶藝特色。記者鄭國樑／攝影
張善政市長仔細聽呂志強理事長解說展出的陶藝特色。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午前往國巨洋傘文創園區，出席「樂陶遊藝-台灣岩礦壽山師生展」開幕茶會，並肯定參展作品創新，運用岩礦獨特的能量創作，每件作品透過不同造型和紋路表現的意境也各有風味，美不勝收。

張善政說，過去看過不少陶藝作品，這是他第一次欣賞岩礦陶藝，大開眼界拓展見聞，感謝每位陶藝創作家發揮創意製作非常美麗的作品，期盼在新的創作領域裡，開拓更多元的藝術作品。

台灣岩礦陶藝協會理事長呂志強表示，台灣岩礦創作始於30多年前古川子老師啟發的獨特工法與配方，為全世界獨一無二，也是繼唐朝唐三彩、宋朝五窯、明朝青花瓷、清朝紫砂後，現代陶藝的特色代表。台灣岩礦壺將岩礦的壺身、杯身當作畫布，呈現不同色彩、紋理美感。岩礦壺作為器皿也具有功能性，能釋放遠紅外線、切割水分子，讓茶湯更細緻。

市府新聞處長羅楚東、國巨洋傘公司董事長李銘智、台灣岩礦陶藝協會理事長暨展覽主辦人呂志強、經典柴燒工作室負責人及展覽策展人徐清治都出席開幕茶會，現場展出20多位師生的作品。

陶藝 張善政

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