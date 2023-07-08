克服管線問題 竹市園道五地下停車場工程最新進度曝光

新竹市園道五（馬偕）地下停車場工程2021年10月1日開工，工程進度備受矚目。市府今天指出，去年6月20日開始封水源街路施工過程遭遇諸多管線障礙，經積極協調管線單位，目前已排除管線問題、主體工程進度98%，預計於9月開放水源街通車、今年底啟用停車場。

市府交通處指出，高虹安市長去年底上任後，積極檢討工程景觀設計實用性與必要性，簡化設計達到節省財源、縮短工期，讓相關工程早日啟用；經市府全面檢視園道五地下停車場地上層景觀設計，取消下沉式廣場恢復原綠地使用，工程經費減少1300萬、工期也減少90至120天。

新竹市園道五地下停車場也由市府與馬偕醫院合作，陸續拆除光復路及水源街口人行天橋及地下連通道施工連結馬偕醫院，連通道施工過程中遭遇高壓電、自來水與瓦斯管線等阻礙，必須等管線單位遷移後，工程才得以進行，去年整體施工進度延後，經今年努力後，目前管線障礙已排除、連通道也完成，停車場主體工程進度已達到98%。

市府交通處進一步說明，馬偕醫院地下連通道開挖前，皆已邀集各管線單位現勘，預先排除管線障礙，但工程進行後發現各管線單位提供的管線圖資訊老舊，管線位置與書圖不符或有不明管線的情形，如台電高壓電纜、自來水1公尺寬主要幹管線、90公分寬汙水幹線、中華電信管線、新竹瓦斯管線等，影響工程進度甚鉅。

因此，市府積極協調管線單位多次會勘及現場試挖，精確掌握地下管線狀況，研擬停水、停電配套措施及事前宣導，辦理管線遷移等重要工作，相關管線問題皆已排除。