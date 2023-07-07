桃園首度發行全台第一張里長專屬識別證 還能支付消費

桃園共有516個里，過去里長服務，僅能透過印有里別、里長姓名的背心或外套作為身分辨識，為提升為民服務品質，桃園市政府首度發行里長識別證，並於桃園市里長聯誼會上頒發，卡片除載明里長姓名、里別、照片等資訊，還結合悠遊卡功能。

桃園市民政局長劉思遠表示，里長為第一線民政工作人員，是市府推動基層業務、與民眾溝通的重要橋樑。發放里長識別證，除方便民眾辨識，也能提升整體區政效能及為民服務品質。

識別證印有里長姓名、里別、任期及照片，並結合悠遊卡功能；樣式則以TAOYUAN字樣為主軸，結合海螺館、桃園捷運及飛機意象，搭配智慧科技的藍綠色系，象徵智慧航空城、幸福大桃園。

今桃園市長張善政親自頒發識別證，並由中壢區芝芭里長黃連應，同時也是里長聯誼會總會長代表受贈，除現場領取外，其餘則將交由各區公所親送至里長手上。

中壢普強里長江長榮表示，發放里長識別證很棒，因為不是每次在外都會一直穿著背心，有了識別證放在皮夾內需要時拿出來，在服務里民工作上更方便，也能讓民眾更安心。

八德大義里長尤金源也說，以前當里長就只有一張當選證書，現在里長識別證有照片、任期可以留做紀念，還能當悠遊卡，真的很方便。不過也有里長表示，尚未開始使用，不清楚對於他們幫助大不大，但相信絕對不會減分。