桃園首件公辦出資都更 警宿舍舊址要蓋3棟大樓市值50億

桃園市長張善政今天上午參加桃園區正光路公辦都更開工典禮，該基地原本為警察局宿舍因建築老舊，透過都更將興建2棟17層樓社會住宅，1棟16層的警政大樓，也是第一個由市府出資的都更案。住宅處說明，完工後可以安置原警眷住戶，市府也增加警政辦公廳舍與255戶社宅締造3贏，有助於日後加快推動公有建築和土地都更。

張善政表示，正光路都更案基地位於桃園區正光路及正光路71巷交叉口，面積達9154.60平方公尺，公有土地約九成，鄰近桃園市政府及舊司法園區周邊地區，早期是警察宿舍，然經數十年使用已老舊破損且多數為閒置狀態，屬市中心大面積低度利用之公有土地，市府田此畫定為更新地區，並主導辦理公辦都市更新。

張善政說，正光路公辦都更要興建2棟17層社會住宅及1棟16層警政大樓，社宅有255戶，同時在基地留設大面積開放空間，並協助開闢正光路71巷計畫道路。辦理都更過程對於基地範圍內有17戶警眷戶，已由市府協助全數安置於中路一號社會住宅，預訂116年都更完工後再遷回本案基地，享有更好的警眷宿舍。

住宅發展處長莊敬權表示，公辦都更一直是市府積極推動的政策，目前於桃園及中壢區已累積5案，不同前4案以招商方式辦理，市府只按土地持分比率，取回都更後該分配的房屋等權益，正光路公辦都更案公有土地約9成，是市府首件直接編列預算主導辦理，可保留更多完整公有地，並以116年上旬完工為目標，屆時市值可達50億元，比工程總經費33億元高出許多。

莊敬權指出，正光路公辦都更建築規畫採綠建築、智慧建築、無障礙住宅建築標章及耐震標章，警政大樓未來將提供警察局及其所屬交通大隊、少年隊、婦幼警察隊及家防中心等單位進駐。另外也將留設大面積開放空間及人行步道，提供周遭民眾休憩的場所。