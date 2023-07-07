快訊

台南前議長郭信良涉土地重劃收賄 地院晚間裁定羈押禁見

前途掰了！牽手被街拍 大陸國企高管被「雙開」、小三下場慘

桃園首件公辦出資都更 警宿舍舊址要蓋3棟大樓市值50億

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長張善政、副市長王明鉅參加正光路公辦都更，也是桃園第一件市府出資的公辦都更。記者鄭國樑／攝影
桃園市長張善政、副市長王明鉅參加正光路公辦都更，也是桃園第一件市府出資的公辦都更。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天上午參加桃園區正光路公辦都更開工典禮，該基地原本為警察局宿舍因建築老舊，透過都更將興建2棟17層樓社會住宅，1棟16層的警政大樓，也是第一個由市府出資的都更案。住宅處說明，完工後可以安置原警眷住戶，市府也增加警政辦公廳舍與255戶社宅締造3贏，有助於日後加快推動公有建築和土地都更。

張善政表示，正光路都更案基地位於桃園區正光路及正光路71巷交叉口，面積達9154.60平方公尺，公有土地約九成，鄰近桃園市政府及舊司法園區周邊地區，早期是警察宿舍，然經數十年使用已老舊破損且多數為閒置狀態，屬市中心大面積低度利用之公有土地，市府田此畫定為更新地區，並主導辦理公辦都市更新。

張善政說，正光路公辦都更要興建2棟17層社會住宅及1棟16層警政大樓，社宅有255戶，同時在基地留設大面積開放空間，並協助開闢正光路71巷計畫道路。辦理都更過程對於基地範圍內有17戶警眷戶，已由市府協助全數安置於中路一號社會住宅，預訂116年都更完工後再遷回本案基地，享有更好的警眷宿舍。

住宅發展處長莊敬權表示，公辦都更一直是市府積極推動的政策，目前於桃園及中壢區已累積5案，不同前4案以招商方式辦理，市府只按土地持分比率，取回都更後該分配的房屋等權益，正光路公辦都更案公有土地約9成，是市府首件直接編列預算主導辦理，可保留更多完整公有地，並以116年上旬完工為目標，屆時市值可達50億元，比工程總經費33億元高出許多。

莊敬權指出，正光路公辦都更建築規畫採綠建築、智慧建築、無障礙住宅建築標章及耐震標章，警政大樓未來將提供警察局及其所屬交通大隊、少年隊、婦幼警察隊及家防中心等單位進駐。另外也將留設大面積開放空間及人行步道，提供周遭民眾休憩的場所。

都更 綠建築

延伸閱讀

1200月票車站「沒這標語」中央就不補助？張善政解讀公文

桃園戶政35績優人員6戶所表揚 張善政：服務我打100分

桃園智慧農耕團全國首成軍 張善政：提升農業品質效率

1200月票上班首日視察 張善政：增闢接駁線籲多搭機捷

相關新聞

桃園首度發行全台第一張里長專屬識別證 還能支付消費

桃園共有516個里，過去里長服務，僅能透過印有里別、里長姓名的背心或外套作為身分辨識，為提升為民服務品質，桃園市政府首度...

再涉非法占用？「天水園」巨石突現身漁港 苗縣府說話了

遠雄集團創辦人趙藤雄在苗栗興建家族墓園「天水園」，因占用國有保安林遭判刑，有民眾發現2顆疑似墓園巨石出現在外埔漁港內，再...

定時炸彈？關西爆數十年來最嚴重水汙染 16桶廢液卻仍放廠區內

新竹縣關西鎮爆發數十年來最嚴重水汙染事件，不僅造成生態浩劫，就連自來水都被迫停水多日，新竹縣政府環保局今天下午進行專案報...

關西水汙染廠商資本額竟只有50萬？議員：明顯是脫產

新竹縣關西鎮爆發最嚴重水汙染事件，自來水都被迫停水多日，民眾生活與生意受損。新竹縣政府環保局今天下午進行專案報告，縣議員...

熱斃了！台南市立游泳池斥資2300萬全新整修 銅板價吸萬人入場

天氣炎熱，台南市立游泳池室外池透過委外營運，業者歷經近8個月整修，投入2300萬餘元，待水情好轉後正式開放民眾使用，從6...

竹縣峨眉鄉公所原地重建工程動工 預計2年後完工啟用

新竹縣峨眉鄉公所因建物老舊，今舉行重建動工典禮，將改建為6層樓聯合辦公大樓，集中鄉公所、鄉代會與戶政事務所，預計2年後完...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦