鯉魚潭水庫集水區列國保一 地方反彈籌組自救會爭權益

國土計畫法明年5月1日上路，苗栗縣近4.5萬公頃土地被畫為國土保育區第一類，衝擊山坡農地使用範疇。苗栗縣卓蘭、大湖2鄉鎮上百農民昨天齊聚討論，擬籌自救會向中央陳情反映，苗栗縣政府也表示會協助地方民眾爭取權益。

苗栗畫為國土保育區第一類（簡稱「國保一」）範圍包含鯉魚潭水庫周邊集水區，其中有卓蘭壢西坪、大湖薑麻園等著名休閒農業區，一但政策上路，雖然仍可務農，但未來想發展餐廳、民宿等周邊觀光產業恐受限；由於多次向政府機關陳情反映無效，農民為此跳腳。

農民反映，薑麻園、壢西坪推動休閒農業逾20年，已成地方觀光亮點，被列國保一影響發展甚深，建議調整為農業發展區第四類；大湖鄉民代表陳增堭認為，數十年前建鯉魚潭水庫，在地居民被邀遷離故居，已造成傷害，國土計畫將集水區畫為「國保一」，更是二度傷害，有如惡法；縣議員楊恭林、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章等人昨天也發起籌組自救會，盼集結力量促中央重視。

苗栗縣工商展處表示，苗栗縣國土計畫現辦理分區功能圖卡草案規畫，但分區必須依中央的規範來畫設，地方的心聲縣府會以民意為依歸並向中央反映，協助爭取地方民眾權益。