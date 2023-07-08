聽新聞
test
0:00 / 0:00

鯉魚潭水庫集水區列國保一 地方反彈籌組自救會爭權益

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
鯉魚潭水庫集水區規畫為第一類國土保育區，卓蘭、大湖兩鄉鎮憂心造成衝擊並影響農民權益。記者胡蓬生／攝影
鯉魚潭水庫集水區規畫為第一類國土保育區，卓蘭、大湖兩鄉鎮憂心造成衝擊並影響農民權益。記者胡蓬生／攝影

國土計畫法明年5月1日上路，苗栗縣近4.5萬公頃土地被畫為國土保育區第一類，衝擊山坡農地使用範疇。苗栗縣卓蘭、大湖2鄉鎮上百農民昨天齊聚討論，擬籌自救會向中央陳情反映，苗栗縣政府也表示會協助地方民眾爭取權益。

苗栗畫為國土保育區第一類（簡稱「國保一」）範圍包含鯉魚潭水庫周邊集水區，其中有卓蘭壢西坪、大湖薑麻園等著名休閒農業區，一但政策上路，雖然仍可務農，但未來想發展餐廳、民宿等周邊觀光產業恐受限；由於多次向政府機關陳情反映無效，農民為此跳腳。

農民反映，薑麻園、壢西坪推動休閒農業逾20年，已成地方觀光亮點，被列國保一影響發展甚深，建議調整為農業發展區第四類；大湖鄉民代表陳增堭認為，數十年前建鯉魚潭水庫，在地居民被邀遷離故居，已造成傷害，國土計畫將集水區畫為「國保一」，更是二度傷害，有如惡法；縣議員楊恭林、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章等人昨天也發起籌組自救會，盼集結力量促中央重視。

苗栗縣工商展處表示，苗栗縣國土計畫現辦理分區功能圖卡草案規畫，但分區必須依中央的規範來畫設，地方的心聲縣府會以民意為依歸並向中央反映，協助爭取地方民眾權益。

苗栗縣 國保 農民

延伸閱讀

鯉魚潭水庫集水區規畫國土保育區 地方反彈籌組自救會

午後雷陣雨大進補 湖山水庫滿出來了

水位直逼9成！天降甘霖湖山水庫大補水 預估此時滿水位

翡翠水庫已確保今年大台北地區民生供水無虞 並控留庫容防颱減災

相關新聞

鯉魚潭水庫集水區列國保一 地方反彈籌組自救會爭權益

國土計畫法明年5月1日上路，苗栗縣近4.5萬公頃土地被畫為國土保育區第一類，衝擊山坡農地使用範疇。苗栗縣卓蘭、大湖2鄉鎮...

鳳山溪水汙染 關西鎮長向鄭文燦陳情

行政院副院長鄭文燦昨天到新竹縣關西鎮視察古蹟修復，在聽取簡報時遇鎮長陳光彩「突襲式陳情」，指鎮內鳳山溪汙染嚴重，經縣府處...

桃園龍岡全民運動館 10月動工後年完工

桃園市體育局規畫在中壢區龍岡萬坪公園興建地上2層、地下1層多功能場館，其中包含游泳池、SPA池、兒童活動區和多功能教室，...

桃園正光路警舍 公辦都更動工

桃園市警局位於正光路的宿舍老舊不堪使用，經桃園市政府規畫辦理都市更新，昨天動工，占地2700坪的基地將重建成3棟16層以...

桃園首度發行全台第一張里長專屬識別證 還能支付消費

桃園共有516個里，過去里長服務，僅能透過印有里別、里長姓名的背心或外套作為身分辨識，為提升為民服務品質，桃園市政府首度...

再涉非法占用？「天水園」巨石突現身漁港 苗縣府說話了

遠雄集團創辦人趙藤雄在苗栗興建家族墓園「天水園」，因占用國有保安林遭判刑，有民眾發現2顆疑似墓園巨石出現在外埔漁港內，再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦