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桃園龍岡全民運動館 10月動工後年完工

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
龍岡全民運動館將提供游泳池、SPA池、兒童活動區及多功能活動室，預計今年10月開工。圖／桃園市體育局提供
龍岡全民運動館將提供游泳池、SPA池、兒童活動區及多功能活動室，預計今年10月開工。圖／桃園市體育局提供

桃園體育局規畫在中壢區龍岡萬坪公園興建地上2層、地下1層多功能場館，其中包含游泳池、SPA池、兒童活動區和多功能教室，地方引頸期盼，但去年招商說明會過後遲遲沒下文，難免失望；體育局表示，該場館上個月已決標發包，預計今年10月開工、後年7月完工。

龍岡萬坪公園是中壢龍岡地區大面積綠化休憩空間，也是當地居民重要休憩場所，但是相關運動設施不足，體育局早於2018年規畫運動館，並於2020年完成設計，但由於建築原物料上漲，興建招標經費從2.5億元追加到3億餘元都流標，直至今年6月底才以4.3億元決標發包。

體育局指出，龍岡全民運動館占地約567坪，樓地板面積約832坪，設有游泳池、SPA池、烤箱與蒸氣室、體適能區、兒童活動區及多功能活動室，地下也有26個汽車停車格和24個機車停車格，預計後年完工後委外經營。

桃園市議員彭俊豪表示，龍岡全民運動位於中壢、平鎮和八德3行政區交界處，未來能造福的民眾眾多，盼政府盡速完工，別讓民眾期待不斷延後。

運動 體育 桃園

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