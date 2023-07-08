桃園正光路警舍 公辦都更動工

桃園市警局位於正光路的宿舍老舊不堪使用，經桃園市政府規畫辦理都市更新，昨天動工，占地2700坪的基地將重建成3棟16層以上大樓，作為警察辦公及社會住宅使用。值得一提的是，此次公辦都更有別以往，由於市府持有9成以上土地，資金全由市府編列預算支應，未來取得的使用空間與戶數也超過以往，成為地方公辦出資都更首例。

桃園市住宅發展處長莊敬權表示，公辦都更一直是市府積極推動的政策，目前桃園區及中壢區含正光路警察宿舍案已累積5件，前4件因為市府指出土地且採招商辦理，都更後只依比例分配到部分空間及房屋，然正光路警察宿舍案是市府首件直接編列預算主導辦理，除了保留更多完整公有地，總工程費33億元預計能創造50億元的經濟價值，更符合經濟效益。

正光路警察宿舍位於桃園區正光路與正光路71巷交叉口，因建築老舊破損，都更前僅剩17戶警眷戶，其餘均為閒置狀態。都更案將警眷戶先遷移到中路社會住宅安置，待都更完畢再遷回原址，而占地2700坪的都更基地預計興建3棟大樓，其中1棟用於安置原本的警眷戶及警察辦公空間，另外2棟則規畫255戶社會住宅。

桃園市長張善政昨天出席都更案動工典禮，指正光路警察宿舍老舊破損閒置數十年，屬市中心大面積低度利用的公有土地，所以市府特別畫定更新地區並主導都更計畫。

莊敬權進一步指出，正光路警察宿舍都更案採綠建築及智慧建築設計，力求符合無障礙住宅建築標章及耐震標章，提供民眾良好友善環境，未來警察局交通大隊、少年隊、婦幼隊及家防中心也會陸續進駐，盼能成為往後公辦都更指標。