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鳳山溪水汙染 關西鎮長向鄭文燦陳情

聯合報／ 記者巫鴻瑋郭政芬／新竹報導
關西鎮長陳光彩（右二）向行政院副院長鄭文燦（左三）遞交陳情書，希望中央盡快責成相關單位協助，解決鳳山溪汙染事件。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮長陳光彩（右二）向行政院副院長鄭文燦（左三）遞交陳情書，希望中央盡快責成相關單位協助，解決鳳山溪汙染事件。記者巫鴻瑋／攝影

行政院副院長鄭文燦昨天到新竹縣關西鎮視察古蹟修復，在聽取簡報時遇鎮長陳光彩「突襲式陳情」，指鎮內鳳山溪汙染嚴重，經縣府處理稍獲改善，但威脅至今仍在，希望中央「救關西」；鄭文燦昨天允諾協助，但強調第一線應由新竹縣環保局負責。新竹縣政府表示則表示相關調查都在進行，汙染採樣化驗預計下周有結果，會盡快處理。

鄭文燦昨天到新竹視察舊關西分駐所古蹟修復計畫，由陳光彩負責簡報修復計畫內容，活動原本按既定流程進行，但陳光彩在簡報最後安插陳情內容，斗大的紅底黃字寫著「救關西」，接著道出鳳山溪6月遭遇的汙染事件；事出突然，但台下的鄭文燦仍耐心聽完，過程不時與坐隔壁的竹北市長鄭朝方等人交頭接耳，了解實際情況。

陳光彩表示，鳳山溪汙染真的很嚴重，至今仍有部分汙染物留在溪底，上游工廠雖然停工，但只是暫時性，汙染源也都封桶存放於工廠，等同威脅仍在，下游的關西、新埔和竹北居民難以安心；關西鎮民代表會主席羅仕典爭取石門水庫北水南送，讓關西人也能喝乾淨好水。鎮民代表連忠進則質疑環保局及產發處放任工廠才造成汙染，呼籲監察院調查。

鄭文燦責成水利署二河局及環保署督導，強調「不會讓這事就這樣結束」，同時也說地方環保局應站在第一線。

新竹縣議會昨天開臨時會，縣議員徐瑜新批評環保局將廢液暫放工廠室內，如同放了定時炸彈，質疑汙染事件至今20多天，為何檢驗結果未出爐？縣議員羅仕琦直指造成汙染的艾斯巴達公司明顯脫產，民眾因水汙染停水4天，生意受損，縣府應為民眾代位求償。

產發處回應，環保局、產發處、工務處已成立平台，針對全縣取水口一定距離範圍內的新設工廠，採聯合會勘、審查，若有違章建築物將不准工廠登記。

環保局長朱振群表示，廢液採樣最快下周有結果，至於工廠16桶廢液問題會先請行為人處理，若不處理，縣府將代為處理，代位求償部分也會盡快執行，未來會對新設工廠進行更嚴格審查。

新竹 鄭文燦

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