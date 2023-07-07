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竹北氣爆戶質疑返家安全 新竹瓦斯延長安置補助

中央社／ 新竹市7日電

新竹瓦斯公司原訂今天完成部分住戶水電瓦斯檢測住戶可陸續返家，住戶說，現場鷹架未拆像工地，管線也未親自確認安全有疑慮，對此竹瓦說，一定確保安全，會延長安置費補助。

一名住戶接受媒體訪問說，現在還未全部完工，而瓦斯公司說可入住，但大樓連基本的外牆，都還有鷹架搭著，進出出入口會擔心，是否有施工物掉落。

住戶說，依據瓦斯公司說法，在做好瓦斯管線、電線等完成，民眾就可返家，但面對公共安全部分，還有很多管線沒有配好，也未有測試，要如何住的安心。

她說，住戶仍會要求，要在結構技師有認證以及相關單位確保安全無虞後，才會考慮入住。

新竹瓦斯公司總經理邱世昌向中央社記者表示，瓦斯公司團隊今天與管委會、住戶共同進行確認，包含水、電檢測完成，會提供保固1年的證明給住戶，而瓦斯部分現在仍在收尾，各住戶內管及管件安裝並連結原有瓦斯爐或熱水器，另微電腦瓦斯表已經全數裝設完成，也操作示範給住戶了解使用確認。

邱世昌說，結構部分會委由建築師做逐戶檢查，初步檢查結果能給住戶簡單說明，並提供初判結果證明文件，正式文件依建築師檢測後才能補給住戶，至於整體結構安全證明書，預計到7月底才完成。

邱世昌指出，由於氣爆受災程度不同，部分住戶在瓦斯公司完成所有安全檢測，若達安全條件之下可返家入住，此外若有特殊原因等，瓦斯公司會個案了解檢測後，再讓住戶入住，至於受災較重戶，則延長安置補助。

邱世昌說，由於有鷹架等安全疑慮，會盡快拆除並進行公設清理作業，也讓Ａ棟住戶統一在7月10日可以返家，另外，在Ｂ棟部分，盡快於7月14日開放住戶返家。

邱世昌說，此大樓有分2棟，回應住戶需求瓦斯公司提供延長安置費，在Ａ棟部分則是原本的14天再加3天，而B棟部分為14天再加7天，讓民眾可以返家整理環境，也確認相關家中設備後，再行返家。

新竹縣竹北市1棟大樓24日因瓦斯外洩發生氣爆，瓦斯公司提供安置補償，每人、每天為新台幣2000元，日前為預付14天，目前調整依不同受災情形，延長安置，並補貼安置費。

新竹 氣爆 建築

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