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再涉非法占用？「天水園」巨石突現身漁港 苗縣府說話了

中央社／ 苗栗縣7日電
遠雄集團創辦人趙藤雄。本報資料照片
遠雄集團創辦人趙藤雄。本報資料照片

遠雄集團創辦人趙藤雄在苗栗興建家族墓園「天水園」，因占用國有保安林遭判刑，有民眾發現2顆疑似墓園巨石出現在外埔漁港內，再掀非法占用疑慮；縣府表示，須先釐清行為人。

趙藤雄被控於苗栗縣後龍鎮占用國有保安林地興建家族墓園「天水園」，遭判緩刑4年，並應向公庫支付新台幣2000萬元定讞；法院審理期間，趙藤雄拆除全部墳墓等地上物，將占用部分土地回復原狀。

有民眾近來發現後龍鎮外埔漁港停車場內有2顆巨石，其中1顆雖以混凝土塗抹覆蓋字跡，但仍能隱約看出「天水園」3個大字。不過，漁港主管機關縣府農業處並未同意放置這2顆巨石。

苗栗縣政府農業處副處長蔡政新告訴中央社記者，這2顆巨石被放置在停車場綠帶草坪上，雖不影響交通，但仍屬於漁港港區範圍內，依法應由漁會報請縣府漁業科核准後始能放置。

蔡政新說，漁業科未曾受理申請，經詢問漁會人員稱，巨石存在至少已有3年時間，但不知何人放置。

他指出，依漁港法第19條規定，在漁港區域陸地上放置船舶或其他物料，應向主管機關申請核准。2顆巨石未經申請核准，有非法占用縣有地疑慮，可依漁港法第21條處行為人或其雇用人新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，另依23條涉及刑責應依法處罰外，並令限期回復原狀。

蔡政新表示，此案仍須先釐清行為人，將由漁業科移請警方調查，追查出裁罰對象後才能進行後續處置。

趙藤雄 苗栗縣 遠雄

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