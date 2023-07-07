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推廣正當運動結合反霸凌、反毒 桃園逾百名生參與

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
適逢暑假為給青少年營造一個友善、安全的學習環境，杜絕校園暴力、霸凌事件發生，桃園市教育局與警察局共同與業界合作，於中壢舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。記者翁唯真／攝影
適逢暑假為給青少年營造一個友善、安全的學習環境，杜絕校園暴力、霸凌事件發生，桃園市教育局與警察局共同與業界合作，於中壢舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動。記者翁唯真／攝影

適逢暑假為給青少年營造一個友善、安全的學習環境，杜絕校園暴力、霸凌事件發生，桃園教育局與警察局共同與業界合作，於中壢舉辦「強棒出擊、霸凌出局」活動，吸引國、高中青少年123名學生報名參加，提供學生合適的休閒活動，並宣導反霸凌及反毒相關知識。

教育局學輔校安室軍訓督導宋怡慶表示，教育局首次舉行「強棒出擊、霸凌出局」活動，由棒球運動的推廣，杜絕校園霸凌現象，引導青年學子在暑假期間從事正當休閒，提倡反霸凌、反毒及反幫派觀念。

本次活動由高國中生各自組隊參加，每組3人共有41組123人參與，讓學生闖關競賽，更邀請到多次獲得全國高中棒球聯賽冠軍平鎮高中棒球隊引導學生打擊，也讓學生體驗棒球打擊的樂趣。

南崁高中女壘隊鄭嘉禎指出，今現場設備完善又能運動覺得相當有意義，也希望藉由運動員正向的一面支持這樣活動，之後有空也可以再來玩。

桃園市少年警察隊長戴賢表示，青春專案將一路實施至8月30日，少年隊將持續針對反霸凌、詐欺車手等違法事件加強查緝，並鼓勵青少年多往戶外從事休閒活動。

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桃園市教育局首次舉行「強棒出擊、霸凌出局」活動，由棒球運動的推廣，杜絕校園霸凌現象，引導青年學子在暑假期間從事正當休閒。記者翁唯真／攝影
桃園市教育局首次舉行「強棒出擊、霸凌出局」活動，由棒球運動的推廣，杜絕校園霸凌現象，引導青年學子在暑假期間從事正當休閒。記者翁唯真／攝影

霸凌 教育局 桃園

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