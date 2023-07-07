關西水汙染16桶廢液至今仍暫置廠區 遭批「定時炸彈」

新竹縣關西鎮爆發數十年來最嚴重水汙染事件，不僅造成生態浩劫，就連自來水都被迫停水多日，新竹縣政府環保局今天下午進行專案報告，提及將汙染區域的土壤清除為14袋太空包，移至資收場暫置，並將廢液扣除移到廠區內室內儲存，此舉遭新竹縣議員徐瑜新批評，這16桶廢液放在此，若判決遙遙無期，根本就是放定時炸彈？「環保局該罰就要罰，不要官僚體制跑行政流程。」

新竹縣政府環保局朱振群今天在報告中提到，環保局對於艾斯巴達廠區防堵汙染措施，全面徹查公司的設備和容器，針對破損容易換桶並加貼封條，移至到室內儲存，避免二次汙染，也在工廠的出入口架設監視器蒐證。

徐瑜新指出，針對列管的廢液，之前稽查就發現與核發事業廢棄物的再利用「明顯不符合」，還沒有處理許可證，已經違反廢棄物清理法，當時列管這16桶廢棄液，要求公司移出，「這倒底是環保局的行政流程過長？還是裁罰過輕？」

徐瑜新更說，當時6月12日於現場還查獲一桶，且事廢科也完成相關筆錄，確定違反廢清法，這應該是立刻開罰，沒想到環保局6月28日還請公司來陳述意見？這官僚體制還在跑行政流程？

徐瑜新直說，要等到判決遙遙無期，那暫置的16桶廢液，就是定時炸彈？他要求環保局緊急應變先處理，或請業者直接處理，或是動用二備金來處理，再向業者求償，若是求償無門，要向土地所有人、使用人等來求償，他不滿「該罰就要罰且要立刻處理，否則跑流程時間拖很久，讓非法的人有持無恐？」