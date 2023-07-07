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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

關西水汙染廠商資本額竟只有50萬？議員：擔心脫產

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
朱振群則說，環保局向縣長楊文科報告，對於新設工廠，縣長指示一定會嚴格審查。在淨水場一定範圍之內，會跟相關單位落實執行稽查。記者郭政芬／攝影
朱振群則說，環保局向縣長楊文科報告，對於新設工廠，縣長指示一定會嚴格審查。在淨水場一定範圍之內，會跟相關單位落實執行稽查。記者郭政芬／攝影

新竹縣關西鎮爆發最嚴重水汙染事件，自來水都被迫停水多日，民眾生活與生意受損。新竹縣政府環保局今天下午進行專案報告，縣議員羅仕琦直指，艾斯巴達的負責人是30多歲的香港華僑，工廠資本額只有50萬，很明顯是脫產，民眾因水汙染生活停水4天、生意受損，應為民眾來代位求償。

環保局長朱振群回應，因此案正在偵辦中，為了清理河川有先請示地檢署，檢察官有指示要全程錄音錄影，並採集部分樣品作為證據。針對代位求償，該公司違反「沒有核准的項目營運」，若因為作業疏失導致健康危害，涉及到刑法偵辦，此外針對行政罰已在作業中，會盡快處理。

羅仕琦認為，環保局應該可以先裁罰，不用等到地檢署，未來對於水源上游1千公尺、下游4百公尺，核發工廠登記要嚴格審查，更呼籲關西鎮要設置水源保護區，第二河川局到現場清除汙泥，應該要更積極來做。

朱振群則說，環保局向縣長楊文科報告，對於新設工廠，縣長指示「一定要嚴格審查」。在淨水場一定範圍之內，會跟相關單位落實執行稽查。

產發處處長陳偉志回應，針對新設或變更工廠登記，會嚴格來把關，若工廠有違章問題「一律不準登記」，目前已針對取水口範圍內的工廠來優先稽查，接下來會沿溪來稽查，關西鎮內有80家工廠，其中36家位於沿線當中，這部分會跨單位來稽查，而另外44家並不在取水口、水源沿線當中，這部分也會一起來稽查。

關西鎮日前鳳山溪自來水取水口，遭到事業廢溶液汙染事件，縣議員徐瑜新說，當時在現場採樣，並送認證的機構來檢測，環保署承諾檢驗結果大約2週後出爐，現在已經20多天，竟還沒有明確結果？他要求環保局釐清此案是暫存列管，還是惡意傾倒？該工廠屬於封閉式廠區，只有一個出入口，這也代表行為人和關係人一定是使用這場區。朱振群回應，目前也針對廢置桶採樣，分析結果應快出來了，最快應該是下周就會有結果。

關西鎮日前鳳山溪自來水取水口，遭到事業廢溶液汙染事件。圖／環保局提供
關西鎮日前鳳山溪自來水取水口，遭到事業廢溶液汙染事件。圖／環保局提供
環保局在工廠門口設置監視器，監測工廠車輛出入情況。圖／環保局提供
環保局在工廠門口設置監視器，監測工廠車輛出入情況。圖／環保局提供

新竹 議員 停水

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