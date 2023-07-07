終於要建了！桃園運動場館再＋1 龍岡全民運動館曾多次流標

為增加民眾運動休憩空間，桃園市體育局2018年擇定中壢龍岡萬坪公園內興建地上2層、地下1層的龍岡全民運動館，提供游泳池、SPA池、兒童活動區及多功能活動室等，不過去年召開新建招商說明會遲遲未動工，地方盼盡快興建。

體育局回應，2020年規畫設計完成，原預估經費2.5億元興建，不過因原物料上漲檢討經費追加至3億多，經3次上網招標未果，又再追加達總經費4.3億元，今年4月再次招標，歷經2次流標，順利於今年6月29日決標，而工程也獲教育部體育署前瞻計畫補助1億5625萬元。

龍岡萬坪公園為中壢龍岡地區大面積綠化休憩空間，也是當地居民重要休憩場所，不過目前相關運動設施仍無法滿足中壢地區居民對運動設施需求。體育局於2018年定址並規畫設置龍岡全民運動館於萬坪公園內，以促進地區公共設施多元化。

龍岡全民運動館為地上2層，地下1層建築物，占地約567坪，樓地板面積約832坪，設有游泳池、SPA池、烤箱與蒸氣室、體適能區、兒童活動區及多功能活動室，並於地下停車空間設有汽車停車26格，機車停車24格，工程預計10月開工，2025年7月完工，後續將會委託OT廠商營運管理。

市議員彭俊豪表示，過去因為經費問題一直流標，地方民眾都相當關心何時能興建完成，龍岡全民運動館位置鄰近平鎮、八德交界，未來能造福的民眾眾多，盼政府盡速完工，別讓市民期待不斷延後。