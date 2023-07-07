快訊

安倍槍擊一年後：搜查終結，兇手拒與母親會面

前一天剛動刀…洪曉蕾清醒了！本人首發聲吐12字

終於要建了！桃園運動場館再＋1 龍岡全民運動館曾多次流標

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市體育局2018年擇定中壢龍岡萬坪公園內興建地上2層、地下1層的龍岡全民運動館，提供游泳池、SPA池、兒童活動區及多功能活動室等，歷經多次流標，預估將在今年10月開工。圖／桃園市體育局提供
桃園市體育局2018年擇定中壢龍岡萬坪公園內興建地上2層、地下1層的龍岡全民運動館，提供游泳池、SPA池、兒童活動區及多功能活動室等，歷經多次流標，預估將在今年10月開工。圖／桃園市體育局提供

為增加民眾運動休憩空間，桃園體育局2018年擇定中壢龍岡萬坪公園內興建地上2層、地下1層的龍岡全民運動館，提供游泳池、SPA池、兒童活動區及多功能活動室等，不過去年召開新建招商說明會遲遲未動工，地方盼盡快興建。

體育局回應，2020年規畫設計完成，原預估經費2.5億元興建，不過因原物料上漲檢討經費追加至3億多，經3次上網招標未果，又再追加達總經費4.3億元，今年4月再次招標，歷經2次流標，順利於今年6月29日決標，而工程也獲教育部體育署前瞻計畫補助1億5625萬元。

龍岡萬坪公園為中壢龍岡地區大面積綠化休憩空間，也是當地居民重要休憩場所，不過目前相關運動設施仍無法滿足中壢地區居民對運動設施需求。體育局於2018年定址並規畫設置龍岡全民運動館於萬坪公園內，以促進地區公共設施多元化。

龍岡全民運動館為地上2層，地下1層建築物，占地約567坪，樓地板面積約832坪，設有游泳池、SPA池、烤箱與蒸氣室、體適能區、兒童活動區及多功能活動室，並於地下停車空間設有汽車停車26格，機車停車24格，工程預計10月開工，2025年7月完工，後續將會委託OT廠商營運管理。

市議員彭俊豪表示，過去因為經費問題一直流標，地方民眾都相當關心何時能興建完成，龍岡全民運動館位置鄰近平鎮、八德交界，未來能造福的民眾眾多，盼政府盡速完工，別讓市民期待不斷延後。

運動 體育 SPA 桃園

延伸閱讀

歷經9次流標 後龍成功國小危老教室拆建預計11月完工

5人出遊後座未繫安全帶釀死傷 桃園「皮卡」駕駛被起訴

桃園為期6周兒童藝術季開跑 暑假13區公園不無聊活動一次看

歷經5次流標 鹿港古蹟三山國王廟預計2年修復完工

相關新聞

熱斃了！台南市立游泳池斥資2300萬全新整修 銅板價吸萬人

天氣炎熱，台南市立游泳池室外池透過委外營運，業者歷經近8個月整修，投入2300萬餘元，待水情好轉後正式開放民眾使用，從6...

竹縣峨眉鄉公所原地重建工程動工 預計2年後完工啟用

新竹縣峨眉鄉公所因建物老舊，今舉行重建動工典禮，將改建為6層樓聯合辦公大樓，集中鄉公所、鄉代會與戶政事務所，預計2年後完...

鯉魚潭水庫集水區規畫國土保育區 地方反彈籌組自救會

苗栗縣卓蘭、大湖兩鄉鎮憂心國土計畫將鯉魚潭水庫集水區規畫為第一類國土保育區，有嚴格限建及開發規定， 對當地農民、休閒農業...

為鳳山溪水汙染向鄭文燦陳情 鎮長籲請中央：救救關西

行政院副院長鄭文燦今到新竹縣關西鎮公所了解舊關西分駐所古蹟修復計畫，不過就在簡報結束前，鎮長陳光彩突拿出陳情書向鄭文燦陳...

高虹安今訪視原住民文健站 宣導擴大發重陽敬老金政策

新竹市長高虹安今天訪視那魯灣文化健康站，體驗原住民族傳統舞蹈、墨水吹畫創作等課程與原住民長者同樂。高虹安也特別向原住民朋...

迎接世客博 辦海客三鐵體驗認識新屋 報名至7月12日

2023世界客家博覽會將於8月11日登場，桃園市青年局為提前宣傳以「山海會客」為題辦理系列前導宣傳活動，最終場將於7月1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦