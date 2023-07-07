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竹縣峨眉鄉公所原地重建工程動工 預計2年後完工啟用

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
峨眉鄉公所重建工程動工，預計2年後以全新面貌完工啟用。圖／竹縣府提供
峨眉鄉公所重建工程動工，預計2年後以全新面貌完工啟用。圖／竹縣府提供

新竹縣峨眉鄉公所因建物老舊，今舉行重建動工典禮，將改建為6層樓聯合辦公大樓，集中鄉公所、鄉代會與戶政事務所，預計2年後完工服務鄉親，目前鄉公所已暫時換地方辦公，代表會也移入到圖書館1樓持續運作。

縣長楊文科上午出席動土典禮，他指出辦公廳舍原地拆除重建工程總經費1億7000萬元，感謝內政部補助其中7千萬元，新竹縣政府也負擔6000萬元，另外4000萬元則由峨眉鄉公所自籌，讓工程在最短時間內非常有效率地規畫、設計完成，同時辦理發包。

據新竹縣府表示，峨眉鄉公所與鄉民代表會現今使用的辦公廳舍，於1982年完工距今已超過40年，但隨著時代變遷與服務品質精進、服務項目增加，建物已顯得老舊狹隘、不敷使用，經縣府協助向內政部營建署爭取列入前瞻建設基礎計畫，成功獲中央補助。

楊文科表示，原地重建6層樓的鄉公所、鄉代會與戶政事務所聯合辦公大樓，預計2年後興建完成，這是峨眉鄉歷史上的重大事蹟，也希望峨眉鄉大家繼續一起努力，因為還有很多建設要一步一步地進行，要讓鄉親過更好的生活。

鄉長王增忠表示，工程歷經4次招標、流標，又因近2年物價上漲，拜託鄉代會追加800多萬元預算，才發包出去，而拆除重建的工程尤其困難，因為辦公廳舍要清空，公所同仁要換地方辦公，代表會也移入到圖書館1樓，完工後將對辦公環境和服務鄉親的效率會大大提升。

楊文科

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