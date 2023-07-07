鯉魚潭水庫集水區規畫國土保育區 地方反彈籌組自救會

苗栗縣卓蘭、大湖兩鄉鎮憂心國土計畫將鯉魚潭水庫集水區規畫為第一類國土保育區，有嚴格限建及開發規定， 對當地農民、休閒農業發展造成嚴重影響及限制，且擔心檢舉制度造成地方紛擾，縣議員楊恭林、大湖鄉長黃惠琴、卓蘭鎮長詹錦章上午邀上百地方人士發起籌組自救會，盼集結力量促中央重視相關問題。

國土計畫法2025年5月1日將上路，苗栗縣被草案規畫納入國土保育區第一類有近4萬5000公頃，其中鯉魚潭水庫周邊 集水區的卓蘭壢西坪、大湖薑麻園等著名休閒農業區都在其中，大湖、卓蘭兩地已數度辦說明會，期盼中央關心地方心聲，大幅放寬國土保育區第一類的容許使用。

地方各界相關人士、民代上午在卓蘭花露農場參加「國保一」影響農民權益說明會，推動籌組跨鄉鎮的自救會，盼加強力道向中央傳達民眾心聲。

會中提出多項討論及建議案， 希望國土計畫法實施前的違建以法律不溯及既往原則，列冊並管理並放寬、簡化申請手續，有關國土計畫新制規定提撥一定比率的檢舉獎金，地方認為以現有大小不等的輕微違建逾九成五，如有獎金檢舉制度，必將崩解社區及人與人間的互信，造成嚴重紛擾，應取消檢舉獎金制度。

此外，也建議水庫蓄區以下畫為國保一，蓄水區以上畫為農業發展區，減低對農民衝擊；因應國土計畫法將上路，許多舊有資材室、包裝場、遮雨棚、農路鋪面尋求補辦容許使用，在未開挖情況下，授權鄉鎮公所實勘後免去簡易水保補件。