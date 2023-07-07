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為鳳山溪水汙染向鄭文燦陳情 鎮長籲請中央：救救關西

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
陳光彩向鄭文燦遞交陳情書，希望中央盡快責成相關單位協助，解決鳳山溪汙染事件。記者巫鴻瑋／攝影
陳光彩向鄭文燦遞交陳情書，希望中央盡快責成相關單位協助，解決鳳山溪汙染事件。記者巫鴻瑋／攝影

行政院副院長鄭文燦今到新竹縣關西鎮公所了解舊關西分駐所古蹟修復計畫，不過就在簡報結束前，鎮長陳光彩突拿出陳情書向鄭文燦陳情，並說明這次鳳山溪水汙染情況「真的很嚴重」，希望中央提供協助，鄭文燦則立即表態「新竹縣政府環保局要拿出對策」。

鄭文燦表示，將交由水利署二河局及環保署督導，中央不會讓鳳山溪水汙染處理這件事就這樣結束，請鄉親放心。鄭文燦指出，他也當過地方首長，第一線當然是地方環保局應該要立刻處理，二河局及環保署可以提供協助，希望可以將事件處理得更好。

陳光彩在陳情時表示，希望中央盡快責成相關單位協助關西地方處理此次的鳳山溪汙染事件， 他說「真的要趕快救救我們關西人」，因汙染牽扯的不只是關西的飲用水問題，還影響新埔、竹北，更危害百姓的健康。

陳光彩說，事件事發至今快一個月都還未落幕，河床被汙水的部分，雖這周二河局及環保局已經來會勘過，同時檢方已同意清除河床汙染，但環保局稱不知道何時才能執行。陳光彩籲請行政院能請權責單位協助，重視關西鎮民的生命財產安全。

鎮民代表連忠進也在會議上發言，向鄭文燦提出，希望行政院向監察院提案調查新竹縣政府。連忠進表示，去年他就已經向環保局檢舉過2次造成此次汙染的艾斯巴達公司，但環保局當時並未列管和查封廠內的廢化學溶劑；他指出縣府環保局及產發處就鳳山溪上游工廠問題「公然說謊」，因此他也準備相關證據資料讓鄭文燦帶回閱讀。

關西鎮長陳光彩向行政院副院長鄭文燦陳情鳳山溪水汙染案件，呼籲中央「救救關西」。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮長陳光彩向行政院副院長鄭文燦陳情鳳山溪水汙染案件，呼籲中央「救救關西」。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮長陳光彩向行政院副院長鄭文燦陳情鳳山溪水汙染案件，呼籲中央「救救關西」。記者巫鴻瑋／攝影
關西鎮長陳光彩向行政院副院長鄭文燦陳情鳳山溪水汙染案件，呼籲中央「救救關西」。記者巫鴻瑋／攝影

鄭文燦 行政院 環保署 水利署

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