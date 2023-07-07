迎接世客博 辦海客三鐵體驗認識新屋 報名至7月12日

2023世界客家博覽會將於8月11日登場，桃園市青年局為提前宣傳以「山海會客」為題辦理系列前導宣傳活動，最終場將於7月16日下午在新屋辦理「海客三鐵，夏日新屋吹海風」活動，讓民眾體驗海客模蛤及海客運石2項親水活動，並透過海客健走、鐵馬、運石等組隊及闖關活動，藉此認識桃園海線地區特有的石滬及採集等客家文化，完賽者還可參加抽獎，限額500名現正開放報名至7月12日截止。

青年局主辦的「山海會客」系列活動，先前已在中壢舉辦「都會客」客家文化，找到客家人在城市中的故事，再到桃園大溪讓民眾體驗「山客」的神農祭祀文化，最後將以「海客」為主軸來到新屋沿岸。

新屋因舊時豐沛的漁業產値，造就了全國唯一以客家庄主體的新屋漁業文化，其中最具代表性的就是牽罟及石滬文化，本次活動參與民眾將體驗海客模蛤及海客運石2項親水活動，接觸海洋客家特有的石滬及採集文化，了解先民開墾的艱辛。

也將以健行及騎乘腳踏車的方式享受新屋沿海夏日風情，讓民眾透過健走、鐵馬及運石三鐵活動，認識桃園海線珍貴的歷史資產。報名參與活動並完賽，即可參與現場摸彩Dyson涼暖風扇乙座，更有20組千元兌換券讓民眾在完賽後可大啖在地海鮮美食。

青年局長侯佳齡表示，本次透過山海會客的系列活動讓大家在世客博活動前能有機會至桃園在地深度走讀並認識桃園的都會客、山客及海客文化，而這些桃園客家的生活及文化也將於在主展館台灣館旁以「後生共下飛」為題打造客家青年地方創生展區，結合生活策展、好物展售及體驗活動。