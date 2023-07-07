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竹北12億東區多功能市場園區 中央允支持 可望經費挹注

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
竹北市長鄭朝方積極推動並持續向中央爭取預算補助，期望打造一座多功能國際級建築水準的市場園區。記者郭政芬／攝影
竹北市長鄭朝方積極推動並持續向中央爭取預算補助，期望打造一座多功能國際級建築水準的市場園區。記者郭政芬／攝影

新竹縣竹北市公所擘畫興建「水岸市集園區River Bank 1」（暫名，原東區市場），竹北市長鄭朝方積極推動並持續向中央爭取預算補助，期望打造一座多功能國際級建築水準的市場園區，行政院副院長鄭文燦今率經濟部次長林全能等相關部會下鄉視察，允諾將做最有利評估，盤整經費挹注。

水岸市集園區基地位於興隆路與自強南路口，緊鄰橫跨新竹縣、市的經國大橋，竹北市長鄭朝方今天在簡報中指出，原工程設計擬興建地上與地下2層的RC建物，容積率僅30%，經竹北市公所城市永續小組專家學者評估建議，將以空間、動線、周邊施工環境等多面向考量謹慎進行，擬採多目標使用，並提高容積率以期發揮最大效益。

經重新規畫後，擬興建為地上6層、地下2層建物，因樓層增加與原物料上漲等因素，工程經費預估約12億，竹北市公所積極與中央溝通、爭取，可望獲得中央經費挹注，加速興建計畫進行。

對此，鄭文燦表示，竹北是台灣發展迅速的城市，年輕化指標高，市民對於建設需求與生活品質期待高，中央將從各方面支持竹北。傳統市集正朝多元複合方向發展，也成為都市生活有魅力的地方。

鄭文燦現場責成林全能由部內主導與公所進行後續規畫審議，並當場表示，「經濟部與竹北市公所提出的方案，我一定會支持」。

鄭朝方進一步表示，此案將滿足民生採買、親子館域、青創加速中心、與中型展演場域的需求。縣府文化局設有容納千人的演藝廳，但竹北市缺乏可容納300到500人的中型演藝廳，許多竹北優秀學校社團苦尋不著表演場地，像是近日剛榮獲維也納國際青少年音樂節冠軍的興隆國小直笛團，以及光明國小弦樂團、東興國小打擊樂團等，近年已約5百人次師生轉至苗栗縣苗北藝文中心演出。

為此，水岸市集園區River Bank 1將規畫納入中型演藝空間與縣立演藝廳輔導合作，並同步納入親子館規畫，進一步與農業展售連結，以親子、科技、藝文市集為軸心，成為在地新地標。

竹北市公所積極與中央溝通、爭取，可望獲得中央經費挹注，加速興建計畫進行。記者郭政芬／攝影
竹北市公所積極與中央溝通、爭取，可望獲得中央經費挹注，加速興建計畫進行。記者郭政芬／攝影
經重新規畫後，擬興建為地上6層、地下2層建物，因樓層增加與原物料上漲等因素，工程經費預估約12億，記者郭政芬／攝影
經重新規畫後，擬興建為地上6層、地下2層建物，因樓層增加與原物料上漲等因素，工程經費預估約12億，記者郭政芬／攝影
基地位於興隆路與自強南路口，緊鄰橫跨新竹縣、市的經國大橋。記者郭政芬／攝影
基地位於興隆路與自強南路口，緊鄰橫跨新竹縣、市的經國大橋。記者郭政芬／攝影
行政院副院長鄭文燦（右）今率經濟部次長林全能（左）等相關部會下鄉視察，允諾將做最有利評估，盤整經費挹注。記者郭政芬／攝影
行政院副院長鄭文燦（右）今率經濟部次長林全能（左）等相關部會下鄉視察，允諾將做最有利評估，盤整經費挹注。記者郭政芬／攝影

親子 鄭朝方 鄭文燦

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