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給鄉親一條安全回家的路！苗37線蜘蛛網路面將改善

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗37線部分路段的柏油路面，長期龜裂有如蜘蛛網，影響行車舒適度及安全，地方極力爭取路面改善終露曙光。圖／徐永煌提供
苗37線部分路段的柏油路面，長期龜裂有如蜘蛛網，影響行車舒適度及安全，地方極力爭取路面改善終露曙光。圖／徐永煌提供

給鄉親一條安全回家的路！苗栗縣通霄鎮苗37線（坪頂路）路面，長期龜裂有如蜘蛛網，影響行車安全，地方極力爭取路面改善終露曙光；縣議員徐永煌表示，經過不斷的努力，成功向公路局爭取2400萬元，目前進行細部規畫中，預計9月即可動工。

徐永煌指出，苗37線道路出入人車很多，但台1線路口至中油鐵砧山場約4公里路面，因長期重車輾壓，部分路段路面明顯龜裂，部分常有下陷情形，整條路急需進行路面改善。透過立委陳超明協助向公路局爭取前瞻計畫經費補助，再加上縣府同意配合款項，終於可以進行路基改善及柏油路面重新封層。

縣府工務處表示，該工程確切總經費是2250萬元，中央補助1980萬元、地方自籌配合款270萬元，周二派員現勘後進行細部規畫中，若順利發包，最快下月中旬、最晚9月初即能動工。

另外，苗37線後半段，日前有自來水公司鋪設管線路面假封層，之後也會要求埋設管線單位工程完工後，盡速完成路面重新封層作業。

縣府工務處周二派員現勘進行細部規畫，縣議員徐永煌也到場關切，並針對有下陷路段，要求路基改良。圖／徐永煌提供
縣府工務處周二派員現勘進行細部規畫，縣議員徐永煌也到場關切，並針對有下陷路段，要求路基改良。圖／徐永煌提供

陳超明 鐵砧山 中油

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