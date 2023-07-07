給鄉親一條安全回家的路！苗37線蜘蛛網路面將改善

給鄉親一條安全回家的路！苗栗縣通霄鎮苗37線（坪頂路）路面，長期龜裂有如蜘蛛網，影響行車安全，地方極力爭取路面改善終露曙光；縣議員徐永煌表示，經過不斷的努力，成功向公路局爭取2400萬元，目前進行細部規畫中，預計9月即可動工。

徐永煌指出，苗37線道路出入人車很多，但台1線路口至中油鐵砧山場約4公里路面，因長期重車輾壓，部分路段路面明顯龜裂，部分常有下陷情形，整條路急需進行路面改善。透過立委陳超明協助向公路局爭取前瞻計畫經費補助，再加上縣府同意配合款項，終於可以進行路基改善及柏油路面重新封層。

縣府工務處表示，該工程確切總經費是2250萬元，中央補助1980萬元、地方自籌配合款270萬元，周二派員現勘後進行細部規畫中，若順利發包，最快下月中旬、最晚9月初即能動工。