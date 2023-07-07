桃園辦理新裝工程斷管連絡工程 7月23日近萬戶停水

台水公司為服務用戶用水並提升自來水普及率，將於7月23日辦理「中壢區自強一路3號、5號前施工新裝工程斷管連絡工程」，將從上午8時起至晚間7時，停水11個小時。本次停水將影響中壢及大園區民眾，停水戶數約9195戶，降壓戶數約3397戶。

中壢區停水的有永福里、文化里、復興里、復華里、忠義里、內定里；降壓區域中壢區有內定里內定五街至內定二十街、中園路二段、中興路、中興路一段、合圳北路二段，大園區五權里中正東路二段、中正東路三段、青昇路一段、五福路、五青路、高鐵站前溪路三段、合圳北路三段，以上皆含其周邊巷弄。

桃園市經濟發展局表示，為避免管線於恢復供水後，有部分地勢較高或管線末端等供水弱勢地區住戶出現供水不穩定現象，請民眾提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。

經發局提醒，停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全。建築物自來水進水口低於地面用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸汙染。水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，以免停水時因虹吸作用產生二次汙染。

恢復供水後，如仍無水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。