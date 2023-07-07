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西濱後龍工區設測速桿 挨批搶錢陷阱

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
警方正在台61線苗栗縣後龍鎮工區施工架設固定測速桿，預計1個月後啟用執法。記者范榮達／攝影
警方正在台61線苗栗縣後龍鎮工區施工架設固定測速桿，預計1個月後啟用執法。記者范榮達／攝影

台61線西濱快速公路位於苗栗縣後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋的路段正在施工，規定速限從原本90公里降至50公里；縣警局最近在工區105.3公里處施工架設固定測速照相桿，引起民眾關注，苗栗監理站表示工區設測速桿雖罕見但合法，警方預計約1個月後啟用執法，會提前公告。

苗栗縣台61線104公里至107公里後龍鎮觀海大橋、西湖溪橋正在施工，工期至2025年8月，該路段因施工速限50公里。公路總局及西濱北區臨時工程處有鑑於工區事故頻傳，協調警方展開重點測速取締超規，最近更施工固定測速桿。

不過，警方在台61線105.3公里後龍匝道邊的南向新設固定測速桿引起熱議，不少民眾認為地點位於彎道大下坡，且西濱速限規定不一，形同搶錢「陷阱」。

苗栗監理站回應，工區設固定測速桿確實罕見，但是只要依規定設置工區速限標誌，並且在300至1000公尺前有測速取締標誌，不會有問題。

警方統計，工區今年至5月發生19件事故，其中14件集中後龍交流道匝道前後，「超速」是主要肇事原因，6月19日起啟動移動式測速照相累計取締21件超速，違規最高時速83公里。

西濱北區臨時工程處也強調，工區交通維護計畫經縣道安會報審查通過，期間工區速限50公里，同時考量施工及執法警方人員安全，才會設置測速桿。

測速 速限 標誌

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