海湖國小受不了 廚餘廠飄臭暑假改善

桃園市蘆竹區海湖里先趨科公司因處理廚餘散發惡臭屢遭居民抗議，最近天氣炎熱，異味愈發濃烈，距離僅2分鐘車程的海湖國小師生直呼受不了。民代近日率隊會勘要求業者和市府改善。環保局研判是因開門時臭味逸散，業者也允諾今天自主停工，14日前提出改善作法於暑假完成。

2021年9月中央為防範非洲豬瘟疫情，下令禁止廚餘養豬，為此環保局協調在試營運的先趨科緊急處理，結果才處理1個月就因臭味擾民，引起居民抗議。

桃園市環保局當時要求業者，解決臭味問題才能取得操作許可證，不過，民代發現，業者去年5月取得營運許可後，仍然不時飄散臭味，地方苦不堪言。

立委萬美玲前天和議員錢龍、牛煦庭一起到先趨科公司現勘，討論後續改善措施及期程。環保局表示，研判是配合車輛進出，廠區開門時導致臭味逸散，經與業者討論後，評估增設另一道鐵門，避免高濃度異味擴散至廠外。

業者已向環保局承諾今天會自主停工，在14日前提出具體改善做法，像是增加冷凝及油脂處理設備以降低煙道排放的異味，並會在海湖國小暑假結束前完成工程，同時加強員工教育訓練避免操作疏失；環保局稽查科強調會以專案方式提升稽查時效。