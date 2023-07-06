為期6周兒童藝術季開跑 暑假13區公園不無聊活動一次看

「2023 年桃園兒童藝術節」將於7月8日至8月13日登場，規畫室內劇場演出、桃園南北區戶外主題活動、13 區推廣巡演及桃園日式宿舍展覽等多項系列活動，將一系列大大小小的精采演出、市集、工作坊及展覽等多元藝文體驗帶入桃園的各個角落， 打造「兒童藝術月」，讓大小朋友一起親近表演藝術、啟發美感經驗。

桃園市長張善政今出席桃園兒童藝術節啟動記者會表示，本周開始連續6個周末都有精彩的表演，適合全家一同欣賞，過去3年疫情，許多藝文活動都停擺，希望今年大家脫下口罩看表演，所有小孩皆能露出開懷大笑的表情，並透過表演激發大家的藝術天分。

首先登場的將是7月8日及9日於中壢藝術館音樂廳的售票開幕演出，有東南亞馬戲團之稱的法爾劇團打頭陣，帶來濃濃異國風味的最新作品，透過刺激多采的馬戲雜技呈現。

7月15日至16日、8月5日至6日下午 2 時至晚間8時30分，分別將於八德埤塘自然生態公園、中壢興仁親子公園辦理，要把公園打造成令人目不暇給的藝術樂園。下午將有每日9場次的小型演出及工作坊，共邀集8組傑出團隊設計包含舞蹈、戲劇、馬戲、音樂等多元節目，再加上富含創意性及啟發性的親子市集，讓孩子親自參與表演藝術創作的過程。晚上更有共計 4 場的主舞台大型演出，透過不同形式的藝術體驗，讓孩子以自身的感官去擁抱世界、感受故事。